KHAYAT выпустил песню о единении
Певец KHAYAT записал песню «Під дощем» о единении украинского народа. Новая работа артиста была создана в бомбоубежище, в реалиях нашего времени.
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Певец KHAYAT уверен, что сейчас наша самая главная миссия, несмотря на боль и опустошение, — оберегать друг друга, поскольку сила нашего народа в единении. Именно этому и посвящена новая песня исполнителя «Під дощем». KHAYAT написал ее в бомбоубежище, а потому она так метко передает дух нынешних дней всех украинцев.
«Это песня нынешних дней, украинской душевной боли. Я до последнего колебался по поводу ее обнародования, ведь не знал, насколько эти слова нужны людям сейчас. Я долго не мог собраться с мыслями, но даже в это сложное время Господь дал возможность писать. Простая, написанная в подвале, выношенная в полном опустошении, но чертовски откровенная песня», — говорит музыкант.
Текст песни «Під дощем»
Ми йдемо по одній прямій.
Лютий ворог збиває з ніг.
В нас було так багато мрій,
А тепер лиш одна на всіх.
Кажуть, віра вгамує біль,
Та не змити водою гріх,
Не зцілити їй ран моїх — незагоєних.
Припев:
Разом станемо під дощем,
Не розкажемо нікому-нікому,
Де ми є ― невідомо.
Разом будемо трохи ще,
Не лишай мене самого-одного…
Течією своєю плив,
Хтось, напевно, когось любив,
Поки непереборний гнів
Серце попелом не накрив.
Скільки їх у тіні вогнів,
Скільки їх у весняний сніг
Вже схилило своїх голів — нецілованих.
Припев:
Разом станемо під дощем,
Не розкажемо нікому-нікому,
Де ми є ― невідомо.
Разом будемо трохи ще,
Не лишай мене самого-одного…
Ми будемо разом
З тобою день і ніч,
Ми будемо разом
З тобою пліч-о-пліч.
Ми будемо разом,
Запам’ятай навік.
Ми будемо разом.
Прошу, почуй мій крик!
Припев:
Разом станемо під дощем,
Не розкажемо нікому-нікому,
Де ми є ― невідомо.
Разом будемо трохи ще,
Не лишай мене самого-одного…