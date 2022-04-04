Певец KHAYAT записал песню «Під дощем» о единении украинского народа. Новая работа артиста была создана в бомбоубежище, в реалиях нашего времени.

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Певец KHAYAT уверен, что сейчас наша самая главная миссия, несмотря на боль и опустошение, — оберегать друг друга, поскольку сила нашего народа в единении. Именно этому и посвящена новая песня исполнителя «Під дощем». KHAYAT написал ее в бомбоубежище, а потому она так метко передает дух нынешних дней всех украинцев.

«Это песня нынешних дней, украинской душевной боли. Я до последнего колебался по поводу ее обнародования, ведь не знал, насколько эти слова нужны людям сейчас. Я долго не мог собраться с мыслями, но даже в это сложное время Господь дал возможность писать. Простая, написанная в подвале, выношенная в полном опустошении, но чертовски откровенная песня», — говорит музыкант.

Текст песни «Під дощем»

Ми йдемо по одній прямій.

Лютий ворог збиває з ніг.

В нас було так багато мрій,

А тепер лиш одна на всіх.

Кажуть, віра вгамує біль,

Та не змити водою гріх,

Не зцілити їй ран моїх — незагоєних.

Припев:

Разом станемо під дощем,

Не розкажемо нікому-нікому,

Де ми є ― невідомо.

Разом будемо трохи ще,

Не лишай мене самого-одного…

Течією своєю плив,

Хтось, напевно, когось любив,

Поки непереборний гнів

Серце попелом не накрив.

Скільки їх у тіні вогнів,

Скільки їх у весняний сніг

Вже схилило своїх голів — нецілованих.

Припев:

Разом станемо під дощем,

Не розкажемо нікому-нікому,

Де ми є ― невідомо.

Разом будемо трохи ще,

Не лишай мене самого-одного…

Ми будемо разом

З тобою день і ніч,

Ми будемо разом

З тобою пліч-о-пліч.

Ми будемо разом,

Запам’ятай навік.

Ми будемо разом.

Прошу, почуй мій крик!

Припев:

Разом станемо під дощем,

Не розкажемо нікому-нікому,

Де ми є ― невідомо.

Разом будемо трохи ще,

Не лишай мене самого-одного…

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