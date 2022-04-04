StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина», InterMediaGroup, «Рада» и Общественный вещатель объединились и запустили общий информационный марафон. «Єдині новини» ― круглосуточные оперативные и проверенные новости о войне в Украине.

Сегодня, как никогда, мы должны оставаться вместе и объединяться ради нашей победы.

Ради Украины.

Сегодня СТБ, ICTV и Новый канал раскодировали свои сигналы, чтобы люди со всего мира узнавали правду и видели, что происходит в Украине. В частности, ICTV Ukraine вещает с двух спутников.

Мы сменили сетку вещания и с самого утра транслируем наше информационное вещание по всем каналам группы.

А также мы снимаем с эфира рекламу, чтобы посвятить этот время только оперативному информированию населения.

Если у вас вдруг не работает ТВ ― следите за марафоном онлайн:

https://www.facebook.com/viknaSTB/videos/498941965143419/

Передайте эту информацию своим друзьям и знакомым ― в том числе и в России.

И, пожалуйста, смотрите и читайте только проверенные источники!

Мы сильны! Украина победит, и эта победа состоит из каждого из нас!

StarLightMedia – вместе со всей страной.

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