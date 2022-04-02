Звезда Крепостной о службе в теробороне: у меня маленький сын, я хочу, чтобы он жил в свободной стране

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину многие украинские актеры пошли защищать Родину. Среди них звезда сериала «Крепостная» ― актер Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Александр Печерица, который служит в ТерО Киева. Александр считает, что большинство его героев на экране на его месте также пошли бы защищать Родину.

Больше по теме: #ДобріІсторії: Александр Печерица защищает Украину в составе теробороны

Александр Печерица пошел воевать, чтобы его маленький сын жил в свободной стране, цветущей Украине.

«На самом деле я этого не ожидал, но так уж сложилась наша история, такой уже долг выпал на наше с вами поколение. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Для меня многое необычно, но ко всему можно привыкнуть, учитывая обстоятельства. И я скажу так, что большинство моих киногероев точно поступили бы на моем месте именно так. Оружие я брал в руки только на киноплощадках, на съемке. А боевое оружие впервые взял уже здесь во время боевых действий. Я к этому готов ― либо я, либо они. Я хочу, чтобы наша страна ― цветущая, прекрасная ― избавилась от этой вражеской заразы. У меня маленький сын, ему год и десять. Я хочу, чтобы он жил в свободной стране. Боевой дух мой и моих собратьев на самом высоком уровне. А глядя на последние новости, на все зверства, которые совершает враг, так и полны ярости. Значит, мы готовы», ― рассказал Александр.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.