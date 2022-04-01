Известный шеф-повар и судья проекта «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский готовит для ВСУ и ТРО. На днях он прокомментировал работу своего ресторана и рассказал о помощи ВСУ в телемарафоне ICTV.

Как сейчас проходит ваш день?

Всем рестораном в день ​​мы готовим 300 горячих обедов: 150 для ВСУ, 100 для ТРО и 50 для врачей. Проблем с продуктами нет, мы готовим из того, что есть. Вчера поступила свекла, у нас есть гречка, сосиски, бывают куриные крылышки. То есть продуктами нас достаточно хорошо снабжают. А мы уже готовим и придумываем, как это сделать наиболее вкусно.

Для вас как судьи шоу «МастерШеф. Битва сезонов», возможно, немного болезненно готовить из такого ограниченного количества продуктов. Как вы с этим справляетесь?

Сейчас такое время, что нужно делать из наименьшего набора продуктов вкусно! Мы используем разные специи. И вообще, это вызов для шефа: приготовить что-нибудь классное из простых продуктов. Потому это даже не совсем вызов, а настоящая работа.

А чем сейчас занимается персонал ресторана? Официанты? Чем они заняты?

У нас работало много девушек, и большинство из них уехали из страны, кто-то на запад Украины. Но возвращаются люди. Помогают нам и бармены, и официанты, ведь нужно мыть очень много посуды, чистить овощи. Это такая работа, которую могут делать все. Также они упаковывают еду, носят, передают волонтерам. Работа каждого человека сейчас очень важна и нужна.

Смотрите полное интервью Владимира Ярославского на ютуб-канале Факти ICTV!

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