Потери россии в Украине за войну на 01.04.2022

Идет тридцать седьмой день полномасштабного вторжения россии в Украину. российские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии на 1 апреля – ориентировочно сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили / 24.02 to 01.04 were approximately:

личного состава /personnel ― около/ about 17700 чел.

танков / tanks ― 625 ед.

боевых бронированных машин / APV ― 1751 ед.

артиллерийских систем / artillery systems ― 316 ед.

РСЗО/MLRS ― 96 ед.

средств ПВО / аnti-aircraft warfare systems ― 54 ед.

самолетов / aircraft ― 143 ед.

вертолетов / helicopters ― 131 ед.

автомобильной техники / vehicles ― 1220 ед.

кораблей/катеров/boats/cutters ― 7 ед.

цистерн с ГСМ/ fuel tanks ― 76 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level ― 85 ед.

специальной техники / special equipment ― ​​24 ед.

пусковых установок ОТРК/ТРК/mobile SRBM system ― 4

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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