Война в Украине: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 1 апреля

Продолжаются тридцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Продолжается отведение отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, предположительно для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях.

По имеющейся информации, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы раненые военнослужащие вооруженных сил российской федерации, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают задержание лиц из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники федеральной службы безопасности русской федерации проводят их допросы по применению способов психологического и физического давления.

По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено уведомление местного населения об этом мероприятии.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых совершает обстрелы в запорожском направлении.

Оккупанты не оставляют идею внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и русскому языку в апреле 2022 года.

Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение. Также, оккупанты продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой «гуманитарной помощи» местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья.

Во временно занятом врагом населенном пункте Счастья Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались напрасными, ведь квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

В Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. В частности, работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают так называемую «гуманитарную помощь».

При уходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику и проводят контратаки на отдельных направлениях, освобождая украинские города и села.

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