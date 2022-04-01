ДобріІсторії: Александр Печерица защищает Украину в ТерО и записал колыбельную для детей

Звезда сериала «Крепостная», украинский актер Александр Печерица в первые дни полномасштабного российского вторжения вступил в ряды теробороны и мужественно защищает сон и покой украинцев и украинок. Актер регулярно публикует фото и записывает видео, в том числе для маленьких деток, которые испуганы из-за войны.

Украинский актер театра и кино Александр Печерица прошел тренировку и официально несет службу в одном из подразделений ТРО.

Он регулярно обращается к подписчикам и публикует фото ― как волонтеры помогают воинам со снаряжением и другим, поздравляет украинцев с праздниками и даже обращается к детишкам.

«На наших глазах и нашими руками творится настоящая история!

91 оттолкнулись от совка,

2004 отстояли демократию,

2014 выгнали зека и впервые отбились от упыря,

2022 год избавляем мир от этих орд,

“Демилитаризация” называется.

Только представьте, что мы сделаем в следующее десятилетие! Я хочу, чтобы мой сын жил в свободной стране», ― обратился он к украинцам.

«Я в костюме и с реквизитом! А после победы ― полных залов и успешных премьер», ― поздравил он всех с Днем театра.

«19 день борьбы за нашу Свободу!!! Поздравляю вас братья и сестры с днем Добровольца и Теробороны! Горжусь каждым из вас! Мы выстоим! Слава Украине», ― подписал он фото.

«Доброе утро, Украина!!! И украиночки!!! Пусть вы нам будете цветущие и счастливые!!! Еще один день позади, еще один день ближе к победе!!!» ― воодушевляет актер.

«Привет, маленький или маленькая. Тебе, наверное, страшно? Честно признаюсь ― мне тоже. А у тебя есть рядом мишка или любимая игрушка? Подсунь их поближе, давай с ними поговорим, может, они тоже боятся? И надо их спросить: что нужно, чтобы мы сделали, чтобы они не боялись? Наверное, они хотят, чтобы мы крепко-крепко прижали их к себе ― тепло-тепло-тепло. И все, и им уже не страшно. Ты знаешь, в каждой сказке есть герои, проходящие какие-то сложные испытания. Они борются все время за что-нибудь важное и ценное для себя. Вот и сейчас вокруг тебя целая куча разных героев, которые сражаются, проходят испытания. Им нужно пройти этот путь. Они сражаются со злом. А поскольку добро сильнее, они очень скоро победят. Еще признаюсь: когда мне страшно, я пою или слушаю одну колыбельную, и сейчас хочу спеть ее для тебя. Спи, маленький. Папа и мама тебя очень любят. И я тоже тебя очень люблю. Спокойной ночи», ― обратился Александр к детишкам.

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