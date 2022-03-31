Генетик Александр Коляда о фейках россии о биологическом оружии и боевых птицах в Украине

Более месяца россия ведет в Украине полномасштабную войну. Все это время путин активно пытается убедить весь мир, и в первую очередь население своей страны, что причиной вторжения в Украину стала борьба с «нацистами», «фашистами» и угроза украинских биолабораторий, разрабатывавших вирусы, способные поразить россиян.

Вымысел это или реальная угроза, и какие витамины помогут справиться со стрессовым состоянием ― в интервью Рамине Эсхакзай на ютуб-канале «Ходят слухи» рассказал генетик, экс-ведущий проекта СТБ «ЭксперименТы» Александр Коляда.

Лаборатории биологического оружия НАТО в Украине: правда или вымысел?

У нас нет никаких лабораторий. Во-первых, Украина не должна их иметь как страна, подписавшая ряд конвенций. Во-вторых, нужно понимать, что секретная лаборатория ― это не как в фильмах ужасов, где сидят злые ученые у себя в подвалах и что-то там придумывают. Для ее реализации нужны профессионалы, которые проходили специальное обучение десятилетиями. Необходимо очень редкое для страны оборудование, которое нужно обслуживать, персонал, который должен ездить в Украину, поставка термочувствительных реагентов с ограниченным сроком годности. В общем, должна существовать целая инфраструктура. Если бы в Украине, как пытаются убедить свое население россияне, работало 30 лабораторий, в каждой из них должно было бы работать, допустим, по 10 человек, ― 300 квалифицированных ученых, разбирающихся в вирусологии и микробиологии! Не заметить это было бы невозможно.

Идея, что этим занимались американцы на территории нашей страны, ― тоже нелепая. Представьте: вы живете в Украине и решаете создать лабораторию где-то в Африканской Республике, поэтому ваши люди едут туда. Зачем? Чтобы создать некую ампулу с бактериями, которую можно переслать по почте? Абсолютная нелепость. Россияне публикуют документы якобы существующих лабораторий на украинском языке и говорят, что они принадлежат НАТО. Покажите тех людей из НАТО, которые понимают рідну українську мову и могут составить все протоколы на нашем языке.

О заявлениях россии, что Украина якобы уничтожила патогены, чтобы замести следы биолабораторий

24 февраля наше Министерство здравоохранения издало указ, что все лаборатории, в которых есть условно патогенные штаммы, должны их уничтожить. Если произойдет бомбардировка этих лабораторий, эти штаммы могут попасть, например, в водопровод. И тогда может произойти заражение, экологическая катастрофа. Это стандартная процедура. Такие протоколы есть у любой другой страны для упреждающих действий. Штаммы ― это не ценность, их легко купить. И их проще уничтожить, чем прятать в свинцовый сейф. Документы говорят, что был приказ об уничтожении всех штаммов, которые используются для оценки качества лаборатории. Лаборатории каждой области Украины проходят аттестацию и стандарты качества. Это чисто технические процедуры, чтобы проверить, нет ли вспышки заболевания у животных, не отравлено ли молоко, не возник ли прорыв сточных вод в какое-то озеро и т.д. Поэтому там хранятся стандарты этих бактерий в лиофилизированных, то есть высушенных, ампулах.

Второй документ, который они показывают, ― отчеты лабораторий, которые уничтожили, согласно приказу, эти штаммы. И это самое интересное, потому что мы видим, что же именно было уничтожено. Русские называют это заметанием следов: они якобы нашли суперсекретные инструменты и что в Украине быстро уничтожают биологическое оружие. Здесь очень большой прокол. Я подробно разбирал в соцсетях, как это выглядит. Любой студент-медик второго курса, читая названия этих видов, сможет их классифицировать. Это виды обыкновенных дрожжей, которые живут везде в организме. Это микробы, которые и так летают в воздухе каждую минуту. Там нет ни одного штамма чумы или сибирской язвы, как заявляется в этих протоколах. Какое же это биологическое оружие?

Обычный человек ничего не поймет, увидев эти документы. Но они найдутся в каждой лаборатории по контролю качества в россии. Это тоже биолаборатории. Российскому научному сообществу должно быть очень стыдно, что они не выступили с активной позицией в ответ на такие заявления. Любой медик-биолог может это проверить. Тем более, все виды указанных бактерий продаются в интернете. Любой, кто имеет кредитную карточку, может ввести название бактерии и купить ампулу. Ее цена порядка 60―150 долларов. Для этого не нужно никаких разрешительных документов. Почему на это ведутся россияне? Люди всегда боятся того, чего не понимают: ГМО, коронавируса, теперь ― биологического оружия, потому что звучит страшно.

О биологическом оружии

Это устаревшая, олдскульная история. В современном мире никто не вкладывается в разработку биологического оружия. Мы часто видим в кино, что Джеймс Бонд или всемирное зло то ли спасает мир от биологического оружия, то ли его разрабатывает. Еще в 30-е годы люди называли такой метод борьбы неэтичным и негуманным. А уже ближе к нашему веку стало понятно, что это еще и нецелесообразно. Биологическое оружие настолько неконтролируемо и слабодействующе, что разрабатывать его нет смысла.

Этническое оружие

Работа с так называемым этническим оружием ― давняя мечта сумасшедших диктаторов: разработать что-то такое, что будет поражать определенный народ. Например, вирус, который убьет евреев, но не затронет азиатов. С точки зрения злого гения, звучит очень привлекательно. Но это невозможно по множеству причин. Нужно понимать разницу в ключевых вопросах: что такое нация, этнос и народ. И кого, собственно говоря, есть цель уничтожить. Нация ― чисто политическая конструкция. В биологии нет гена наций. Есть этносы, например, этническая группа славян. Народы ― мелкие части этого этноса. На нашей территории действительно большой процент славянского этноса. Это восточные славяне, среди которых и русские народы, и белорусские, и украинские. Это все части большой этнической группы. Нет вируса, который постучится и проанализирует вашу родословную, сколько в вашем роду семитов, славян или, например, немцев. История чистоты нации, о которой когда-то мечтал Гитлер, нереализуема. Мы все сильно перемешаны.

Витамины в нынешних условиях

Многие люди во время войны из-за стресса забывают есть. Это несет риски. Я бы рекомендовал вернуться к режиму, к которому вы привыкли. Не злоупотребляйте кофе. Можете принимать витамины, если это вас успокаивает. Магний для нервной системы ― достаточно полезная вещь, как и витамины группы В. Если вы мало находитесь на солнце, витамин D3 в умеренных количествах тоже не помешает. Но нужно понимать, что солнце он не заменяет. Если есть возможность хоть немного находиться на свежем воздухе, делайте это. Большие проблемы сейчас со сном связаны с бомбардировками и воздушными атаками. Спите, когда это возможно. Во время сна создавайте условия темноты, где бы вы ни находились. Например, используйте маску для сна.

Отвлечься и успокоиться помогает рутина. Возвращайте хотя бы маленькие элементы вашей обычной жизни. Если вы привыкли утром читать, вечером делать гимнастику, а в обед говорить с родственниками, не отказывайтесь от этого.

Главным поводом, чтобы упасть духом, является катастрофизация. Когда кажется, что так, как сейчас, будет всегда. У психики есть свойство прогнозировать, исходя из сегодняшней истории. Но любые войны заканчиваются. Когда мы победим, мотивации, чем заняться, появится более чем достаточно. Жизнь не будет прежней, но она точно будет.

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