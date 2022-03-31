ДобріІсторії: Нацгвардеец предложил руку и сердце любимой на блокпосте

Для любви время есть всегда! Нацгвардеец устроил незабываемый праздник любимой в такие трудные для Украины времена и совершил поступок, которого мало кто ждал. Возлюбленные решили соединить свои судьбы и закрепить любовь. В непростом деле защитнику помогли боевые собратья и сестры.

Как сообщила Нацгвардия Украины, Владимир встретил свою любимую Ирину в части, когда его мобилизовали. Уже через месяц он попросил ее руки.

«Моя дорогая, любимая Иринка, я очень рад, что встретил тебя. Я полюбил тебя в первый день знакомства. Хочу провести всю нашу жизнь в будущем вместе и чтобы все у нас было хорошо. Я тебя очень люблю. Выйдешь за меня замуж?» ― спросил он, встав на колено и подарив букет цветов.

Для сюрприза Владимир спрятался за блокпостом, через который Ирина проезжала на автомобиле с военным.

Девушка ответила ему «Да!»

Желаем незабываемой свадьбы, неугасимой любви и счастья их будущей семье!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.