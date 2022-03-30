Сегодня, 30 марта, православная церковь почитает память христианского аскета и святого – Алексия. В народе праздник называют Теплым Алексием – в этот день всегда солнечно и тепло. Узнайте приметы и обычаи на этот день в нашем материале.

День Теплого Алексея зачастую действительно выдается теплым: снег уже оттаял, солнышко греет первыми лучами, а световой день становится длиннее. Именно в этот период года наши предки начинали подготовку к весеннему сезону: проверяли инвентарь, рыбаки готовили сети, хозяйки просушивали семена, а ответственные хозяева чинили телеги и смазывали все необходимые запчасти.

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Народные обычаи и приметы

Если день теплый – смело жди урожайного года.

Сплетенная в этот день сеть – хороший улов для рыбаков до следующего года.

Если в доме был маленький ребенок, в этот день наши предки старались не давать ничего в займы, ведь вместе с этим можно было отдать всю удачу.

Если 30 марта выпадает на понедельник – дальние путешествия стоит отложить.

Если на ореховом дереве появились сережки, значит весна и тепло пришли окончательно.

Если в этот день собрать березовые почки, а также выпить березовый сок – можно очиститься и укрепить здоровье на будущий год.

Вечером наши предки обязательно собирались за семейным столом, дабы проводить зиму и почтить память святого Алексия!

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