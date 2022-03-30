Не работает мобильная сеть: как связаться с абонентами и вызвать помощь

В Украине больше месяца длится полномасштабная война, которую путинские захватчики называют «спецоперацией». российская орда атакует украинских гражданских, расстреливает беженцев, обстреливает артиллерией и авиацией больницы, роддомы, жилье и укрытия. Кроме того, продолжаются постоянные атаки на инфраструктуру, орки пытаются прервать связь и радио- и телевещание. Важный вопрос ― как держать связь, если мобильные операторы не работают?

Держать связь с близкими ― одна из важных потребностей во время войны с путинскими оккупантами. При отсутствии мобильных сетей для осуществления экстренных вызовов и связи между абонентами есть несколько альтернативных вариантов, о которых написали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Альтернативные способы связи

Основной альтернативой мобильной связи являются средства стационарной проводной связи (стационарные телефоны). (Для вызова скорой помощи следует набирать номер 103.) Если у вас нет доступа к стационарным телефонам, но есть доступ к интернету, можно поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram и др. В случае необходимости с медиками можно связаться с помощью чатбота на сайте Минздрава.

Использование мобильных телефонов как средств радиосвязи по примеру рации. Для этого на смартфон необходимо предварительно установить специальные мессенджеры, например Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Но такое общение не защищено и не конфиденциально. Мессенджер может прослушать кто угодно, если настроится на ту же частоту. Преимущество в том, что вы можете быть на связи одновременно со всеми участниками диалога. Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о выделенном канале (частоте или диапазоне) для общения. Частота выбирается абонентами произвольно.

Радиус действия таких мессенджеров варьирует от 60 до 100 м и зависит от возможных помех, поскольку чаще всего их работа построена на основе технологии Bluetooth (в подвальном помещении дальность связи может уменьшаться до нескольких метров).

Следует помнить, что любые мессенджеры необходимо скачать заранее при наличии стабильного доступа в интернет, а также заранее протестировать их работоспособность.

При отсутствии какой-либо связи и доступа в интернет рекомендуем с соблюдением мер безопасности переместиться в ближайший объект, оборудованный средствами стационарной телефонной связи и/или радиосвязи.

Где найти стационарные телефоны:

в зданиях органов местного самоуправления;

в отделениях почты;

в пожарно-спасательных частях;

в отделениях полиции;

на станциях скорой медицинской помощи;

в представительствах других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).

Если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и времени встречи. Если вы планируете эвакуацию в какое-то конкретное место — определите точку и время сбора и договоритесь, что будете ждать там, например, в течение 24 часов, а затем отправитесь в следующий пункт назначения. Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адресом и телефонами. Детей школьного возраста следует предупредить, как поступить в случае, если не будет связи.

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