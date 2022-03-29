Проекты
Социальная программа «Прихисток» для помощи переселенцам

29.03.2022

В Украине стартовала социальная программа «Прихисток», благодаря которой каждый может оказать помощь вынужденным переселенцам, ищущим жилье. А владельцам жилых помещений, безвозмездно размещающих ВПЛ, будут предоставляться компенсации от государства. Подробнее ― далее.

прихисток

С началом полномасштабной военной агрессии россии многим украинцам пришлось оставить свои дома и отправиться в более безопасные регионы страны. Для того, чтобы помочь переселенцам в поиске жилья, была создана социальная программа «Прихисток».

В рамках программы все владельцы жилых помещений могут предоставить жилье внутренним переселенцам, разместив объявление на сайте «Прихисток» либо предоставив информацию в исполком села или города. За каждого безоплатно размещенного человека владелец помещения будет получать примерно 450 гривен в месяц.

прихисток

Чтобы получить компенсацию, нужно не позднее следующего дня после размещения подать заявление в ОМС с указанием данных переселенцев и датой поселения. Делать это нужно каждый месяц до 5 числа.

Вот детальный алгоритм действий для получения компенсации: 

прихисток

