Социальная программа «Прихисток» для помощи переселенцам

В Украине стартовала социальная программа «Прихисток», благодаря которой каждый может оказать помощь вынужденным переселенцам, ищущим жилье. А владельцам жилых помещений, безвозмездно размещающих ВПЛ, будут предоставляться компенсации от государства. Подробнее ― далее.

С началом полномасштабной военной агрессии россии многим украинцам пришлось оставить свои дома и отправиться в более безопасные регионы страны. Для того, чтобы помочь переселенцам в поиске жилья, была создана социальная программа «Прихисток».

В рамках программы все владельцы жилых помещений могут предоставить жилье внутренним переселенцам, разместив объявление на сайте «Прихисток» либо предоставив информацию в исполком села или города. За каждого безоплатно размещенного человека владелец помещения будет получать примерно 450 гривен в месяц.

Чтобы получить компенсацию, нужно не позднее следующего дня после размещения подать заявление в ОМС с указанием данных переселенцев и датой поселения. Делать это нужно каждый месяц до 5 числа.

Вот детальный алгоритм действий для получения компенсации:

