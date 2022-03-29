В апреле ожидается сразу несколько магнитных бурь. Одна из них будет достаточно мощной и может повлиять на здоровье людей. Чтобы метеочувствительные люди могли подготовиться к неприятным последствиям, мы составили график магнитных бурь в апреле 2022 года.

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Возмущения на Солнце способны провоцировать соответствующие реакции в магнитном поле Земли ― их называют геомагнитными возмущениями, или бурями. Все живое реагирует на магнитные возмущения по-разному. И у некоторых людей, особо чувствительных к изменениям климата, могут быть ощущения дискомфорта и недомогания из-за магнитных бурь.

Магнитные бури в апреле 2022

Самая сильная магнитная буря апреля (около 5 баллов по Kp-индексу) ожидается в начале месяца. Возможное окно ее возникновения 31 марта ― 2 апреля. По данным исследовательской аппаратуры, пика она достигнет 1 апреля.

Магнитная буря средней силы в апреле ожидается 3―4 числа. По данным подразделений NASA, 3―4 апреля магнитная буря достигнет около 4 баллов по Kp-индексу от 0 до 9.

Третья магнитная буря ожидается 20―24 апреля с перепадами в среднем на 4―5 баллов по Kp-индексу.

Как справляться с плохим самочувствием

Магнитные бури влияют преимущественно на людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Однако всего несколько процентов населения планеты чувствительны к переменам в геомагнитном поле. Если вы чувствуете недомогание, не стоит это списывать на погоду. Вероятно, вам нужно обратиться к врачу-специалисту.

Что делать, чтобы предотвратить последствия магнитных бурь и ослабить их влияние? Есть несколько действенных способов:

дышать свежим воздухом, по возможности на прогулке;

давать ежедневные легкие физические нагрузки на организм, чтобы держать его в форме и мышцы в тонусе;

пить много воды, по возможности 1,5―2 литра каждый день;

избегать конфликтов во время магнитных бурь ― недомогание только усугубит проблемы;

не планировать масштабных переездов, презентаций, проектов, встреч ― все может выйти из-под контроля;

если страдаете хроническими заболеваниями ― иметь при себе лекарства, которые вы принимаете.

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