Если вы находитесь в условно безопасных местах, эти советы именно для вас. Психолог Андрей Козинчук написал в своих сетях, чем вы можете помочь себе и украинской армии.

«В зоне боевых действий должны быть:

а) военные;

б) те, кто им помогает;

в) работники критической и не очень инфраструктуры.

Оставаться в городе в режиме “когда все это закончится” неэффективно.

Но для вас тоже есть работа. Прежде всего, вы должны заботиться о себе. Нормально спать, регулярно есть, поддерживать нормальный режим. Ибо от того, что вы страдаете, никому не лучше. Вы должны поддерживать свой ресурс. Такое задание».

Также в своем блоге психолог подчеркнул, что для нормального психологического состояния нужно работать или учиться.

«Работайте или учитесь. Это нужно для экономики и для ощущения мирной жизни. Если вы работаете, сделайте план и выполняйте его. Если учитесь, ставьте задачу и учитесь. Режим ожидания просто высасывает вашу энергию и все. Подумайте, чем вы можете быть полезны для войны. Донатить, рисовать плакаты, волонтерить, кормить беженцев, сделать долбаный скворечник, чтобы долбаные скворцы жили в комфорте. Это нужно и для войны и для вашего чувства полезности. Сформируйте себе нормальное информационное поле. Не смотрите постоянно новости. Сделайте график. Также вы вправе слушать музыку, смотреть нетфликс, комедии, делать вещи, которые вы делали до вторжения. Ваша война ― это зарабатывать, аккумулировать, тратить и способствовать тому, чтобы вы были надежным тылом».

Важно также поддерживать психологическое состояние родных, отмечает Козинчук.

«Научитесь поддерживать окружающих. Хвалите их, если те заслужили. Ссоры будут только ослаблять вас. Секс. Конечно, можно и нужно. Всегда. Но, пожалуйста, только с похотливым желанием, а не от жалости или долга. И этот бред типа “неизвестно, что будет завтра, раздевайся” является просто манипуляцией. Ну, и не забывайте о контрацепции. Война ― это не о сплошной стрельбе. Война ― это об умении вести боевые действия при условно нормальной жизни. И вы нам в этом помогаете. И верьте. Верьте в себя, верьте в Вооруженные Силы Украины и ни на секундочку не сомневайтесь в нашей победе!»

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