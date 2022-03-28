Предложение генерала полиции Вячеслава Аброськина сдаться в плен россии в обмен на возможность вывести детей из Мариуполя так и не повлекло за собой ответа со стороны оккупантов. Подробности — далее.

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

24 марта генерал полиции, экс-заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин предложил себя российским оккупантам в обмен на спасение детей из осажденного Мариуполя. Аброськин заявил, что хочет на три дня войти в город для сбора детей и организации их вывоза, а после этого он готов сдаться в плен. Однако на его предложение российское руководство так и не отреагировало.

Подписчики генерала в Facebook уверены, что своим заявлением он загнал рашистов в тупик и их отказ всего лишь подтверждает, что цель рф в этой войне никакая не демилитаризация, а чистой воды фашизм. Экс-заместитель начальника Нацполиции прокомментировал это мнение.

«Нет, я никуда их не загнал, это серийные убийцы, они получают удовольствие от каждого убийства. Наверное, одного меня, к сожалению, просто мало по сравнению с количеством убитых в Мариуполе. путин и его шайка — это свора серийных убийц», — написал Вячеслав Аброськин.

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