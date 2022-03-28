Негативное мышления: что такое негативизм, его виды, признаки и как избавиться

Негативное мышление: признаки, виды как избавиться
Уже второй месяц идет полномасштабное вторжение путинской россии в Украину, и россияне с особой жестокостью атакуют больницы, роддомы, садики и санатории. Многие украинцы по всей стране, а также беженцы переживают сильную психологическую травму из-за этого: кто-то потерял жилье, работу и привычную жизнь, кто-то потерял родных и близких в этой войне. Последствием всего этого является негативное мышление, которое еще больше усугубляет проблемы. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии, ведущий «Супермамы» и «Супербабушки» на СТБ Дмитрий Карпачев рассказал, что такое негативное мышление и как с ним бороться.
Как проявляется негативизм
«Существует два формата проявления негативизма: по отношению к себе и по отношению к другим людям. Форматы разные, но не взаимоисключающие», ― отметил эксперт.
Форматы негативного мышления
- человек может быть негативным к себе, но это почти не сказывается на его отношениях с окружающими;
- человек и к себе негативен, и к другим людям.
«Негативщики могут искренне и долго дружить, создавать семьи. Но отношения с ними дорого стоят другим людям. Это те самые душнилы и токсики, которые в моменты просветления вроде нормальные люди, а потом накатывает… Если сказать простыми словами, то негативизм — это привычка замечать всё плохое в жизни, концентрировать на этом внимание», ― добавил Дмитрий Карпачев.
Признаки негативизма
- на любую инициативу он отвечает что-то вроде: «Да, но…», то есть пытается найти недостатки, очертить риски или даже разбить идею в пух и прах;
- закрыт от новой информации, она для него сопряжена с боязнью опять пережить печальный опыт, разочароваться;
- поощряет мысленную рефлексию, перебирает в памяти события из прошлого;
- любит получать всё и сразу — трудности на пути к цели расценивает как вредительство, злой рок, несчастную судьбу;
- критикует других людей, выискивает в них недостатки, которые часто присущи ему самому;
- подозрителен, недоверчив;
- ищет подоплёку в чужом успехе, считает, что добиться высот можно только по протекции;
- всегда готов к «чёрному дню», посвящает этому немало мыслей, разговоров и действий;
- предпочитает оставаться в тени, быть пассивным и незаметным — таким образом защищает себя от потрясений;
- склонен к экономии, не делает импульсивных поступков и непредвиденных покупок, скуп не только на деньги, но и на эмоции.
Жить с негативизмом сложно и невесело. И если вы замечаете в себе подобные черты личности и хотите узнать, как изменить негативное мышление, читайте далее советы.
Как изменить негативное мышление на позитивное: 5 способов
«Исследования в Великобритании подтвердили опасность негативизма: он может вызвать повышенную тревожность и депрессию. Чем чаще человек копается в прошлых ошибках и потрясениях, тем сильнее выражен у него стресс. А вот у людей, которые не зацикливаются на плохом, психика более здоровая и качество жизни в целом выше», ― объясняет Дмитрий Карпачев.
Как изменить негативное мышление на позитивное:
- Выходите из роли Жертвы
Человек, который не управляет своей жизнью, — это Жертва (обстоятельств, других людей). Пока вы не откажетесь от этой роли, не сможете вырваться из плена негативизма.
Что это значит на практике: нытьё, жалобы, упрёки, сокрушения должны стать табу для вас. Ваша новая роль — Хозяин или Автор своей судьбы. Вы сами её создаёте. Так, как хотите. Всё зависит именно от вас, от ваших способностей, умений, желаний. Это сложно, но гораздо круче, чем постоянно ныть.
- Замечайте хорошее
Если вы не знаете, как перестать мыслить негативно, то наверняка подумаете: «А что замечать? Нет ничего хорошего в моей жизни». А вот и неправда! Как минимум у вас есть телефон или компьютер, стабильный интернет — это ли не повод порадоваться? Заставляйте себя подмечать позитивные мелочи в окружающей вас реальности.
Для этого заведите тетрадь и раз в день запишите 5 хороших вещей, событий или мыслей. Но важно не просто записать, а попытаться порадоваться этому — сказать себе «спасибо», что эта приятная мелочь была в вашей жизни сегодня. И обязательно пообещать себе, что завтра будет больше и лучше.
- Оставьте прошлое в прошлом
Банальный совет, но он актуален для негативистов. Вы не можете изменить прошлого, это уже константа. Поэтому не тратьте энергию на пережёвывание давно пережитых ситуаций.
Как только начали прыгать мыслями в события из прошлого, переноситесь в настоящее. Можно на практике повторять физическое перемещение ― пересесть с дивана на стул.
Можно носить на запястье резинку и оттягивать её каждый раз, когда опять «закопаетесь» в прошлом. Неприятный удар резинки по коже заставит вас вернуться в реальность. А вообще, достаточно мысленно говорить себе: «Сейчас я думаю негативно, но это скоро прекратится». Фиксация эмоций помогает взять их под контроль.
- Задавайте себе вопросы
Это усугубит внутренний диалог, но сделает его менее «сладким». Ранее вы в мыслях переживали негативные события.
Какие вопросы себе задавать:
- А зачем вы об этом думаете?
- Какая есть альтернатива вашим поступкам?
- Что насчёт целей — зачем все это было?
- Как вы себя чувствуете в этой ситуации?
Вопросы задавать до тех пор, пока наваждение не пройдет. С огромной долей вероятности вы больше к этим воспоминаниям возвращаться не будете, потому что сама ситуация и ваше мысленное дополнение к ней уже будут не пугать, а смешить или вызывать отторжение. Чего мы и добиваемся.
- Проработайте свои страхи
Еще один совет, как избавиться от негативного мышления: заглянуть в глаза своим страхам. Они всегда имеют подоплеку. Возможно, даже в глубоком детстве.
Часто для этого привлекают психолога — не игнорируйте этот совет. У каждого человека есть страхи, и это нормально. Но не каждого человека его страхи толкают в плен негативизма, мрачного и унылого существования. То есть ваши страхи уже перешли черту нормы и портят вам жизнь. Это болезнь, которую надо лечить.
«А как перестать думать негативно, если действительность пугает: тревожные новости, злые и непорядочные люди, экономический хаос… Ответ лежит на поверхности: чистить своё информационное пространство и окружение, научиться строить свою реальность. Менять работу, друзей. Что-то делать, чтобы вырваться из затягивающей вас трясины. Потому что там, внизу, уныние. А сверху — позитив, спокойствие и развитие. Выбирайте, что вам больше подходит», ― подчеркнул Карпачев.
