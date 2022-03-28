Негативное мышления: что такое негативизм, его виды, признаки и как избавиться

Негативное мышление: признаки, виды как избавиться

Уже второй месяц идет полномасштабное вторжение путинской россии в Украину, и россияне с особой жестокостью атакуют больницы, роддомы, садики и санатории. Многие украинцы по всей стране, а также беженцы переживают сильную психологическую травму из-за этого: кто-то потерял жилье, работу и привычную жизнь, кто-то потерял родных и близких в этой войне. Последствием всего этого является негативное мышление, которое еще больше усугубляет проблемы. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии, ведущий «Супермамы» и «Супербабушки» на СТБ Дмитрий Карпачев рассказал, что такое негативное мышление и как с ним бороться.

Больше по теме: Правила сильних і непереможних Чувство вины: почему возникает, чем грозит и что с ним делать

Как проявляется негативизм

«Существует два формата проявления негативизма: по отношению к себе и по отношению к другим людям. Форматы разные, но не взаимоисключающие», ― отметил эксперт.

Форматы негативного мышления

человек может быть негативным к себе, но это почти не сказывается на его отношениях с окружающими;

человек и к себе негативен, и к другим людям.

«Негативщики могут искренне и долго дружить, создавать семьи. Но отношения с ними дорого стоят другим людям. Это те самые душнилы и токсики, которые в моменты просветления вроде нормальные люди, а потом накатывает… Если сказать простыми словами, то негативизм — это привычка замечать всё плохое в жизни, концентрировать на этом внимание», ― добавил Дмитрий Карпачев.

Признаки негативизма

на любую инициативу он отвечает что-то вроде: «Да, но…», то есть пытается найти недостатки, очертить риски или даже разбить идею в пух и прах;

закрыт от новой информации, она для него сопряжена с боязнью опять пережить печальный опыт, разочароваться;

поощряет мысленную рефлексию, перебирает в памяти события из прошлого;

любит получать всё и сразу — трудности на пути к цели расценивает как вредительство, злой рок, несчастную судьбу;

критикует других людей, выискивает в них недостатки, которые часто присущи ему самому;

подозрителен, недоверчив;

ищет подоплёку в чужом успехе, считает, что добиться высот можно только по протекции;

всегда готов к «чёрному дню», посвящает этому немало мыслей, разговоров и действий;

предпочитает оставаться в тени, быть пассивным и незаметным — таким образом защищает себя от потрясений;

склонен к экономии, не делает импульсивных поступков и непредвиденных покупок, скуп не только на деньги, но и на эмоции.

Жить с негативизмом сложно и невесело. И если вы замечаете в себе подобные черты личности и хотите узнать, как изменить негативное мышление, читайте далее советы.

Как изменить негативное мышление на позитивное: 5 способов

«Исследования в Великобритании подтвердили опасность негативизма: он может вызвать повышенную тревожность и депрессию. Чем чаще человек копается в прошлых ошибках и потрясениях, тем сильнее выражен у него стресс. А вот у людей, которые не зацикливаются на плохом, психика более здоровая и качество жизни в целом выше», ― объясняет Дмитрий Карпачев.

Как изменить негативное мышление на позитивное:

Выходите из роли Жертвы

Человек, который не управляет своей жизнью, — это Жертва (обстоятельств, других людей). Пока вы не откажетесь от этой роли, не сможете вырваться из плена негативизма.

Что это значит на практике: нытьё, жалобы, упрёки, сокрушения должны стать табу для вас. Ваша новая роль — Хозяин или Автор своей судьбы. Вы сами её создаёте. Так, как хотите. Всё зависит именно от вас, от ваших способностей, умений, желаний. Это сложно, но гораздо круче, чем постоянно ныть.

Замечайте хорошее

Если вы не знаете, как перестать мыслить негативно, то наверняка подумаете: «А что замечать? Нет ничего хорошего в моей жизни». А вот и неправда! Как минимум у вас есть телефон или компьютер, стабильный интернет — это ли не повод порадоваться? Заставляйте себя подмечать позитивные мелочи в окружающей вас реальности.

Для этого заведите тетрадь и раз в день запишите 5 хороших вещей, событий или мыслей. Но важно не просто записать, а попытаться порадоваться этому — сказать себе «спасибо», что эта приятная мелочь была в вашей жизни сегодня. И обязательно пообещать себе, что завтра будет больше и лучше.

Оставьте прошлое в прошлом

Банальный совет, но он актуален для негативистов. Вы не можете изменить прошлого, это уже константа. Поэтому не тратьте энергию на пережёвывание давно пережитых ситуаций.

Как только начали прыгать мыслями в события из прошлого, переноситесь в настоящее. Можно на практике повторять физическое перемещение ― пересесть с дивана на стул.

Можно носить на запястье резинку и оттягивать её каждый раз, когда опять «закопаетесь» в прошлом. Неприятный удар резинки по коже заставит вас вернуться в реальность. А вообще, достаточно мысленно говорить себе: «Сейчас я думаю негативно, но это скоро прекратится». Фиксация эмоций помогает взять их под контроль.

Задавайте себе вопросы

Это усугубит внутренний диалог, но сделает его менее «сладким». Ранее вы в мыслях переживали негативные события.

Какие вопросы себе задавать:

А зачем вы об этом думаете?

Какая есть альтернатива вашим поступкам?

Что насчёт целей — зачем все это было?

Как вы себя чувствуете в этой ситуации?

Вопросы задавать до тех пор, пока наваждение не пройдет. С огромной долей вероятности вы больше к этим воспоминаниям возвращаться не будете, потому что сама ситуация и ваше мысленное дополнение к ней уже будут не пугать, а смешить или вызывать отторжение. Чего мы и добиваемся.

Проработайте свои страхи

Еще один совет, как избавиться от негативного мышления: заглянуть в глаза своим страхам. Они всегда имеют подоплеку. Возможно, даже в глубоком детстве.

Часто для этого привлекают психолога — не игнорируйте этот совет. У каждого человека есть страхи, и это нормально. Но не каждого человека его страхи толкают в плен негативизма, мрачного и унылого существования. То есть ваши страхи уже перешли черту нормы и портят вам жизнь. Это болезнь, которую надо лечить.

«А как перестать думать негативно, если действительность пугает: тревожные новости, злые и непорядочные люди, экономический хаос… Ответ лежит на поверхности: чистить своё информационное пространство и окружение, научиться строить свою реальность. Менять работу, друзей. Что-то делать, чтобы вырваться из затягивающей вас трясины. Потому что там, внизу, уныние. А сверху — позитив, спокойствие и развитие. Выбирайте, что вам больше подходит», ― подчеркнул Карпачев.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.