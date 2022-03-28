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Миша Панчишин: Я принял решение сменить микрофон на автомат

28.03.2022

Миша Панчишин, победитель «Х-фактора»-8, на ряду с другими украинскими музыкантами не остался в стороне от этой ужасной войны, которая пришла в нашу страну в лице рашистов. С 26 февраля Миша вместе со своими друзьями и коллегами вошел в ряды ТрО и в составе спецподразделения ВСУ принимает участие в боях в Киевской области.

«Эта война коснулась нас еще 8 лет назад. И если тогда мой брат Петр защищал нас на востоке, то сейчас и я тоже принял решение сменить микрофон на автомат на это непростое время войны. Это наш дом, это наши семьи, это наша жизнь, которую мы обязательно отстоим!» ― рассказывает Миша Панчишин.

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