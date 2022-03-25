Украинский борщ ― это наш генетический код, у каждой хозяйки он разный, но для нас он единый. Бытует мнение, что когда нет дома сваренного борща, то нечего кушать. Поэтому мы не можем оставить наших защитников без такого стратегического запаса. Чтобы облегчить его приготовление в таких сложных и экстремальных условиях, готовим борщ в виде сухпайка ― сухого полуфабриката. Из пакетика с сухими овощами весом 300 г можно приготовить 7 литров борща. Достаточно сварить бульон и добавить стик томатной пасты. Готовая смесь уже содержит все необходимые ингредиенты: картофель, свеклу, морковь, капусту, лук и приправы. Участница шоу «МастерШеф» Ирина Маленко поделилась рецептом сухой смеси «Борщ красный».

Ингредиенты:

свекла

картофель

лук

морковь

капуста

болгарский перец

корень сельдерея

зелень

соль

приправы (перец черный, паприка, сухой чеснок)

Отдельно в набор добавляем:

тушенка ― 1 банка

томатная паста ― 1 стик

Способ приготовления:

Все сырые овощи, кроме лука, капусты и сельдерея, перед сушкой нужно проварить. Картофель и морковь очистить и отварить 10―15 мин. (не переварить!), нарезать тонкой соломкой. Свеклу отварить в кожуре, очистить, нарезать тонкой соломкой. Сельдерей очистить, нарезать тонкими слайсами (можно слайсером или экономкой). Лук нарезать полукольцами или четвертькольцами. Капусту нашинковать. Все овощи поочередно хорошо засушить в сушке при температуре 55―60°С ― до хрустящего состояния, чтобы потом не было плесени. Формируем сухую смесь:

140 г картофеля

35 г капусты

25 г моркови

50 г свеклы

10 г высушенного сельдерея

25 г лука

5 г болгарского перца

перец горошком ― 5―6 шт., 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. сухого чеснока, 1 ч. л. сухой зелени (можно заменить приправой «10 овощей»)

лавровые листья ― 1 шт.

соль

Если без сельдерея, то берём 150 г картофеля (если это суп, то вместо капусты и свеклы добавляют гречку, рис или лапшу).

Способ приготовления борща:

7 л воды довести до кипения. Смесь из пакета всыпать в кипящую воду и проварить 15―20 мин. Добавить тушенку или другую консерву по своему вкусу, томатную пасту. Довести до кипения.

Можно пойти немного другим путем: просушенные овощи и мясо измельчить в куттере или мощном блендере. Такую борщевую заготовку можно просто залить кипятком.

Приятного аппетита!

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