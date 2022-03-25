Уже больше месяца длится полномасштабная война россии против Украины, войска рф атакуют гражданское население, жилые дома, больницы и даже укрытия с детьми. Миллионы людей покинули свои дома, а Украине оказывают помощь десятки волонтерских и общественных организаций. Автор сериала «Спіймати Кайдаша» на СТБ и известного фильма «Плохие дороги» Наталка Ворожбит рассказала об отношении к войне в Украине за рубежом, благотворительности и сравнении украинцев с россиянами.

«Последние годы и я, и многие наши режиссеры и писатели очень надеялись, что мы с этой темой заканчиваем работать. Действительно устали находиться на этой территории боли, отчаяния и страха ― это очень сложная тема для исследования. И то, что произошло снова, ― оно нас поставило перед фактом, что мы теперь всю жизнь вынуждены заниматься только этой темой. И радости от этого, конечно, никакой. И, конечно же, мы готовы перестроить свои психические и физические возможности. Распределить свои силы надолго, чтобы снова этим заниматься», ― сказала она.

Пьеса Наталки Ворожбит «Плохие дороги» о войне в Украине, которая в течение 8 лет продолжалась на Донбассе, сейчас переведена на многие языки и ее зачитывают на сценах многих театров мира.

«Где-то просят, чтобы я какое-нибудь обращение записала, чтобы я вышла в прямой эфир, сказала несколько слов. Например, в “Одеоне” в Париже я присутствовала в зале и готовила речь перед чтением ― там было более 800 зрителей, а бывает просто читают в поддержку Украины. Собирают деньги на поддержку Украины ― благотворительные показы много собирают. Эта обновленная актуальность некоторых пьес моих о войне меня больше расстраивает, а не радует», ― говорит драматург.

«Каждый, что может, то и делает, ― смотря где он находится. Кто выехал за границу ― действительно, нужно защищать Украину отсюда. Кто остался в Украине ― владеет той уникальной информацией, которой не владеют те, кто за границей, и они должны делиться этой информацией. Я от многих слышала, что очень трудно сейчас сосредоточиться и что-то творить. И снимать кино вообще невозможно, кроме документального. Очень трудно. Они действительно сейчас больше раздают интервью ― это очень пока все хаотично. Во время Майдана из этого хаоса рождались очень сильные, масштабные проекты, личности», ― объяснила Ворожбит.

На Западе в последнее время сравнивают украинцев и российскую «оппозиционную пострадавшую сторону». Наталка прокомментировала саму ситуацию.

«Это, знаете, до тика глаза. Действительно, есть такое явление, оно не столь масштабное — попытки наладить культурный диалог с российскими оппозиционерами или деятелями культуры, которые тоже пострадали. Я с этим не согласна, возражаю. Я везде говорю, что российская интеллигенция, российские деятели искусств несут полную ответственность за то, что произошло в Украине, за то, что происходит сейчас, ― они молчали, они ничего не говорили. Среди них были мои друзья. И это абсолютная пустота, и это нельзя сравнивать вообще. Диалог если и может быть, то только после нашей победы и после их очень уверенного принятия вины», ― подчеркнула Наталка Ворожбит.

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