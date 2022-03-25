Идут тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи и преуспел на отдельных направлениях.

Идут тридцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

В течение текущих суток враг продолжал осуществлять перегруппировку войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий. В отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия, не оставляет попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Успеха не имеет.

Враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в определенных районах, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.

Силы обороны, участвующие в осуществлении мер обороны Киева, продолжают отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удерживают определенные рубежи.

Продолжается фиксация фактов преступной деятельности российского военно-политического руководства, систематического нарушения международного гуманитарного права, норм по гуманному отношению во время войны.

На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, осуществляют принудительный вывоз людей на территорию российской федерации. С целью устрашения местного населения российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи.

Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице, оккупантами размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими российской федерации. Часть больницы отведена для хранения трупов в связи с тем, что местные морги переполнены.

Противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Так, 25 марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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