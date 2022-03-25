Участница «МастерШеф. Битва сезонов» и суперфиналистка 5 сезона «МастерШеф» на СТБ Екатерина Великая вместе с супругом активно занимаются волонтерством. Паре удалось привлечь иностранных партнеров и с командой Unchain Fund собрать колоссальную сумму на основе криптовалют ― 7 млн долларов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

С первого дня войны Екатерина и Андрей занялись волонтерской деятельностью. Супруги убеждены, что таким образом могут оказать максимальную информационную, физическую и материальную поддержку. Результаты их работы, в том числе, отметило американское издание Bloomberg.

«Мы работаем с утра до ночи, собирая деньги по всему миру на Unchain Fund для поддержки нашей армии. Общими усилиями нам удалось собрать 7 млн долларов на помощь Украине. Почти 3 из них мы уже раздали. Крупнейшие блокчейн-компании сотрудничают с нами, закупая медикаменты, топливо и т.д. Нас поддержали многие компании, включая: Near, Harmony, Whitebit, Tron, Celo и другие.

Работаем совместно с фондами территории Украины, ищем способы конвертировать криптовалюту в безналичный расчет. Если вам нужно помочь с оплатой счетов – пишите мне. Что нам всем делать для поддержки? Важно рассказать миру о том, что у нас не мифическая демилитаризация, а убийство мирных жителей врагом. Также вы можете поддержать наш фонд Unchain», — делится Екатерина.

Андрей Великий отмечает, что их семья до последнего не верила в начало полномасштабной войны в Украине. Пара не хотела покидать столицу и решилась на этот шаг лишь 1 марта – после того, как российские войска нанесли удар по телевышке в Киеве. Супруги приняли решение отправиться на запад Украины, чтобы годовалый сын был в безопасности.

«Из Киева мы выехали спокойно, но по дороге застряли без бензина в Сквире. Топливо было невозможно купить ни за какие деньги. Мы бегали по всем заправкам, искали, кто сольет. Но у всех была паника, люди массово уезжали. Остались ночевать в общежитии при заводе. Так как мы банально не могли доехать до заправки, кинули клич по соцсетям. Мне с Катей за день позвонило человек 100. В итоге смогли заправиться на 20 л. Этого было достаточно, чтобы доехать до Винницы и полноценно заправиться там. Вскоре партнеры по бизнесу сказали, что организовали гуманитарный лагерь “Феникс” в Ивано-Франковской области, предложили приехать к ним и помогать вместе. Мы согласились. Здесь фокусируемся на гуманитарной деятельности: помогаем людям медикаментами, едой, одеждой, оборудованием, ищем закупки, разгрузки, аптечки, носилки. Покупаем, оплачиваем, привозим нашим парням на передовую, — рассказывает Андрей. — Так как я занимаюсь криптовалютой, друзья в начале войны предложили принять участие в еще одной организации – Unchain Fund. Работает он следующим образом: мы получаем пожертвования от иностранных партнеров, они приходят на электронный кошелек, к которому, условно, есть доступ у десяти людей. Если большинство из них согласятся потратить эти средства, деньги выпускаются дальше. Так мы гарантируем, что ни один отдельно взятый человек не может принять решение о том, как потратить деньги. Это демократическое голосование, в котором все приходят к согласию. Фонд спонсирует проекты, исключительно связанные с едой, медикаментами, одеждой. В ограниченных случаях мы можем помогать с защитным оборудованием.

Нашу веру в победу очень укрепляет то, как вся страна объединилась. Мы работаем все вместе: кто-то стреляет, кто-то подает патроны, кто-то покупает одежду. Сейчас воюет не только армия, но и вся Украина. Думаю, именно так, вместе, мы победим!»

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