24 февраля россия подло начала полномасштабную войну против Украины, обстреляв наши города из артиллерии и авиации. Весь мир осудил агрессию путина и наложил санкции на россию и беларусь, которая поддержала войну против Украины. Множество культурных деятелей в мире присоединяются к помощи украинцам. Британские музыканты Nothing But Thieves одними из первых поддержали Украину и выделили деньги для помощи, а также пообещали добавить процент от прибыли от своего весеннего тура.

Группа Nothing But Thieves, которая играет альтернативный рок, поддержала Украину и еще 1 марта перевела деньги в благотворительные организации, которые должны помогать украинцам.

Об этом они сообщили в своих соцсетях и предложили всем приобщиться к помощи.

«Мы знаем, что нынешняя ситуация в Украине невероятно тяжелая для наших друзей и поклонников. Мы провели столько времени в Украине и чувствуем связь с вами. Вы в наших мыслях, и мы надеемся, что мирное решение будет найдено как можно скорее.

Также следует сказать, что это было удивительно видеть, что наши российские поклонники проявили поддержку, хотя мы знаем, что это непросто для них.

Мы только что сделали пожертвования этим двум благотворительным организациям и хотели бы поделиться с вами их сайтами, если кто-то решит приобщиться», ― написали музыканты на своей странице в Facebook

https://bethenny.com/bstrong

https://voices.org.ua/en/donat/

Первая ― Bethenny ― оказывает неотложную помощь людям в кризисе.

Вторая ― Voice of Children ― оказывает психологическую помощь и помощь в эвакуации детям в зонах конфликта.

Кроме того, 9 марта Nothing But Thieves объявили, что по понятным причинам отменяют свои концерты в россии, беларуси и Украине. Они выразили поддержку в войне украинцам и пообещали часть средств, полученных от тура, отправить на помощь Украине.

Средства за билеты будут возвращены в странах, где концерты отменили.

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