Андрей Данилко — украинский актер и музыкант родом из Полтавы, который уже больше 20 лет выступает в образе Верки Сердючки. Сейчас Данилко находится в Киеве, в то время как российские войска продолжают обстреливать город. Издание «Медуза» созвонилось с артистом и обсудило с ним события последнего месяца, отношения русских и украинцев, а также его личные впечатления от встречи с владимиром путиным.

Как вы пережили 24 февраля?

Не было страха или паники. Очень хладнокровно пережил. Потому что так надо.

Я проснулся, были звонки. Сначала не поверил [что началась война], как такое может быть? Был момент напряженности. Потом собрался, приготовил вещи, документы, деньги. У вас у всех должно быть все подготовлено, даже если все спокойно. Даже в мирное время: аптечка, обезболивающие, бинтик, ватка, какие-то лекарства. Обязательно! Я был собран. Я был один.

Затем ко мне приехал Дима [Волканов], который играет в нашем коллективе. Он тоже остался один, все другие участники коллектива разъехались. Мы в подъезде были практически одни с охранником. Я был спокоен. Никакой паники и незнания что делать не было. Я не уехал, остался. Многие удивлялись этому. Хотя я думал: а чего вы удивляетесь?

То есть вы сами не удивились началу войны?

Нет, я удивляюсь всей этой ситуации. До сих пор не могу понять, как это могло произойти. И мне говорят, что [сейчас военный] Киев красивый. Но там стоят ежи противотанковые, я в этом красоты не вижу.

Я собираю старые фотографии Крещатика. В разные периоды он разный. Во время Второй мировой войны там немцы, разрушенные дома. В мирное советское время ездят машины. Потом Майдан там же. И это все на одной улице. И сегодня из окна я снял: комендантский час, такая тишина, ни одного человека и ясный пустой Крещатик, мягкое солнце и сирена. Эта сирена просто прорезает весь спокойный центр.

Где вы все это время с 24 февраля находитесь?

У себя дома. Сейчас сижу на кухне. Сделал чай, мы сидим с Димой, смотрим на ночной Крещатик. ЦУМ выключен, редкая машина проезжает — очень тихо. Я не слышал такой тишины в центре города за всю свою жизнь.

Как изменилась ваша жизнь с 24 февраля?

Я отвык долго находиться дома: я все время в дорогах. Я мечтал сейчас побыть дома и никуда не ехать. Когда говорят, что надо ехать… Я начинаю вспоминать, каково это — собираться. Главное взять бритву, щетку. Закидываешь вещи в чемодан, собираешься долго. Думая об этом, не хочешь уезжать.

[Сейчас] день проходит очень быстро. То надо что-то приготовить, то эфиры какие-то, то надо кому-то помочь. И я думаю, как хорошо, что можно перечислить деньги [нуждающимся], не выходя из дома, просто через карточку. День пролетает очень быстро. Только встали, попили чай, а уже темно. Вечером посмотрим украинский сериал.

Что смотрите?

Вот знаете, удивительно! Мы вчера попробовали посмотреть несколько сериалов, не заходило и не заходило. И нашли сериал «И будут люди». Это сериал СТБ. Я же не простой зритель — начинаю смотреть, что как снято, а хочется на момент отключиться от работы. Это очень сложно, особенно когда видишь там знакомых и думаешь: «О боже!» Вчера я как-то отключился, мы шесть серий посмотрели и после разговора с вами еще шесть серий посмотрим. Такая вот жизнь.

Интересно, что события повторяются. Ты смотришь [в сериале на] события столетней давности, как люди боролись за свою свободу. И думаешь: «Надо же! Все обострено сейчас точно так же».

Я давно думаю о том, насколько плохо мы знаем историю. Нам всегда подавали ее так, как выгодно какому-то режиму. Как правильно сказал [журналист Александр] Невзоров (я его часто слушаю): история ― это не наука. Понимаете? Каждый [исторический деятель] ее подминает, мы не знаем, кого слушать, эти рассказывают так, эти так. И я все время не понимаю, где же все-таки правда? Мне бы так хотелось, чтобы был написан учебник, где бы была описана реальная картина без ангажированности, беспристрастно. Какая бы правда ни была.

Как вы думаете, когда изменились отношения россии и Украины?

Для меня это произошло — я об этом и раньше говорил, но не понимал так [ясно это], как сейчас, — в 2007 году на Евровидении. Тот скандал, раскрученный на Первом канале для того, чтобы меня слить и унизить. Они придумали формулировку, что Сердючка на конкурсе спела «Раша гудбай». Это был скандал неимоверный.

Я не мог поверить, что из любимца в две секунды я превратился во врага народа. Мне запрещали концерты [в россии]. Я понимал, что это все вранье, информационная война. Людей зазомбировали до такой степени, что ко мне подходили и говорили: «Как вы могли? Мы вас так любили». А этого не было! Но все думали, что я выкручиваюсь. И это состояние меня не оставило. Уже прошло практически 15 лет, оно меня не оставило. Этот шок, когда на белое могут сказать «черное» — и в это все поверят. Понимаете, о чем я?

Как бы вы описали путина?

владимир путин — преступник. Моя мечта ― включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых. Как он сидит со своей шайкой-лейкой. И узнать, что он думает. И думает ли вообще! Он советский человек. Нас воспитывали, что война — это ужас, что это не должно повториться. И как человек, который жил с этим отношением всю жизнь, такое делает! У меня в голове не укладывается! Это какая трансформация должна произойти в голове?

Оказавшись перед путиным, что вы ему скажете?

Сразу просится неприличная фраза, но я не буду. Понимаю, что не окажусь. Нет! Я даже представить не хочу.

Я же с ним знаком. Сегодня обсуждал это с другим человеком, с которым мы выступали перед путиным. Этот человек говорил: «путин в момент [личной встречи] влюбляет в себя». Мы не знаем все их кагэбэшные штучки. Про него говорят, что он как будто вербует тебя постоянно. Он деликатен, внимателен. Но ничего близко похожего с тем человеком, которого я вижу на экране [то воспоминание не имеет]. Это исчадие ада.

Как думаете, все будет хорошо?

Все всегда в песнях Сердючки искали тайный смысл. Что-то напишу — и все под микроскопом рассматриваются. Даже прицепились к песне «Все будет хорошо». А почему прицепились? Потому что песня вызывает вопрос: когда? Я вам скажу — все будет хорошо, а когда, не знаю! Я вас рассмешил, Саша? Если да, то это хорошо!

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