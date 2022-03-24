Утром 24 марта Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении российского большого десантного корабля «Орск» в порту Бердянска, который находится под контролем российских военных. Известно, что во временно оккупированном Бердянске защитники Украины повредили не один вражеский корабль, а четыре.

«Доброе утро, мы из Украины! В захваченном рф порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль “Орск” Черноморского флота оккупантов», ― говорится в сообщении ВМС ВСУ.

С утра в социальных сетях приазовского города пишут о звуках взрывов, дыме и пожаре в районе порта Бердянска. О звуках взрывов в порту сообщается и на официальной странице Бердянского горсовета. По данным властей, повреждений жилых домов в городе нет, пожар продолжается в порту.

Также в Бердянском горсовете рекомендуют горожанам в целях безопасности не приближаться к району Бердянского морского порта.

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