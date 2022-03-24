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Орландо Блум поддержал украинских беженцев в Молдове

24.03.2022

Голливудский актер Орландо Блум приехал в Молдову вместе с ЮНИСЕФ, чтобы поддержать украинских беженцев. Подробности — в материале.

Всемирно известный актер Орландо Блум уже давно является Послом доброй воли ЮНИСЕФ. Вместе с организацией звезда приехал в Молдову, чтобы лично поддержать украинские семьи, которые были вынуждены покинуть страну из-за российского военного вторжения. На своей странице в Instagram Орландо Блум поделился трогательными фото и призвал всех помочь украинским детям.

«С началом войны в Украине чуть ли не каждую секунду один ребенок становится беженцем. Я в Молдове с ЮНИСЕФ, встречаюсь с семьями, которые были вынуждены бросить все в поиске безопасности. Детям в Украине и за ее пределами нужна вся помощь, которую вы можете оказать», — написал голливудский актер.

С началом войны Орландо Блум постоянно поддерживает нашу страну и призывает весь мир делать пожертвования, чтобы помочь детям из Украины.

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