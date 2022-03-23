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Потери российских войск в Украине на утро 23 марта 2022

23.03.2022

С 24 февраля россия ведет полномасштабное вторжение в Украину. русские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии – ориентировочно сообщает ежедневно пресс-центр Генштаба ВСУ.

Потери россии в Украине за войну на 23.03.2022

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно  составляют / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.03 were approximately:

  • личного состава /personnel ‒ около/ about 15600 чел.
  • танков / tanks ‒ 517 ед.
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 1578 ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 267 ед.
  • РСЗО/MLRS ‒ 80 ед.
  • средства ПВО / аnti-aircraft warfare systems ‒ 47 ед.
  • самолетов / aircraft – 101 ед.
  • вертолетов / helicopters – 124 ед.
  • автомобильной техники / vehicles ‒ 1008 ед.
  • корабли/катера/boats/cutters ‒ 4 ед.
  • цистерн с ГСМ/ fuel tanks ‒ 70 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 42 ед.
  • специальная техника / special equipment – ​​15

Потери россии в Украине за войну на 23.03.2022

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

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