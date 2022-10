Потери россии в Украине за войну на 23.03.2022

Потери российских войск в Украине на утро 23 марта 2022

С 24 февраля россия ведет полномасштабное вторжение в Украину. русские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии – ориентировочно сообщает ежедневно пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составляют / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.03 were approximately:

личного состава /personnel ‒ около/ about 15600 чел.

танков / tanks ‒ 517 ед.

боевых бронированных машин / APV ‒ 1578 ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 267 ед.

РСЗО/MLRS ‒ 80 ед.

средства ПВО / аnti-aircraft warfare systems ‒ 47 ед.

самолетов / aircraft – 101 ед.

вертолетов / helicopters – 124 ед.

автомобильной техники / vehicles ‒ 1008 ед.

корабли/катера/boats/cutters ‒ 4 ед.

цистерн с ГСМ/ fuel tanks ‒ 70 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 42 ед.

специальная техника / special equipment – ​​15

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.