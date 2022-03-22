Потери российских войск в Украине на утро 22 марта 2022
22.03.2022
С 24 февраля россия ведет полномасштабное вторжение в Украину. русские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии – ориентировочно сообщает ежедневно пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно: / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 22.03 were approximately:
- личного состава /personnel – около/ about 15300 человек
- танков / tanks ‒ 509 ед.
- боевых бронированных машин / APV ‒ 1556 ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 252 ед.
- РСЗО/MLRS – 80 ед.
- средства ПВО / anti-aircraft warfare systems – 45 ед.
- самолетов / aircraft – 99 ед.
- вертолетов / helicopters – 123 ед.
- автомобильной техники / vehicles – 1000 ед.
- корабли/катера/boats/cutters – 3 ед.
- цистерн с ГСМ/ fuel tanks – 70
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 35
- Специальная техника / special equipment – 15
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
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