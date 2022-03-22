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Александр Кривошапко активно помогает родному Мариуполю

22.03.2022

Финалист первого сезона шоу «Х-фактор» Александр Кривошапко с первого дня войны начал активно помогать Украине. Певец основал благотворительную организацию «Братское сердце», которая собирает помощь на передовую и оккупированные территории. Сам Александр родом из Мариуполя, поэтому сейчас его главным фокусом является помощь местным жителям. Подробнее — далее.

александр кривошапко

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Певец Александр Кривошапко родом из Мариуполя. Именно там живет его семья, которая, как и многие другие, не могла покинуть город после окружения российскими войсками. Поэтому с первых дней войны Александр начал активно помогать родному городу, жителям, оказавшимся в блокаде, тем, кто смог из нее выбраться, передовой и всей Украине. 

Его организация «Братское сердце» уже успешно эвакуирует людей из Мариуполя. Также они не раз пытались направить в город гуманитарную помощь, однако российские оккупанты бесчеловечно не пропускают ее. «Братское сердце» также собирает средства на помощь мариупольцам.

Кроме того, Александр Кривошапко трудится и на информационном поле. Он создал канал для информирования местных жителей, а также распространяет информацию о Мариуполе на весь мир. 

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