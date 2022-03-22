Преступления россии против Украины с каждым днем шокируют все больше и больше. Рашисты целенаправленно разрушают жилые дома, школы, больницы, университеты, а теперь и конюшни. Так, оккупанты сожгли конюшню в Гостомеле. Почти все лошади, к сожалению, погибли.

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Российские оккупанты безжалостно сожгли конюшню в Гостомеле. В ней на тот момент находилось 32 лошади. Практически все животные погибли заживо, только нескольким удалось сбежать.

Владелица конюшни Александра рассказала изданию «Цензор.НЕТ» о том, что российские войска захватили конюшню еще 24 февраля. Через неделю рашисты приказали конюхам уйти под угрозой расстрела лошадей, а примерно 13 марта беспощадно сожгли все строение с животными внутри.

«Конюшня — это что, военный объект? Твари! Лошадей за что?! Я конюшню после войны обязательно отстрою. И коня обязательно назову “Русский корабль, иди на**й”», — прокомментировала зверство россиян владелица конюшни.

Российские оккупанты обязательно ответят за все свои преступления!

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