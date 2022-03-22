Идут двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Генштаб ежедневно отчитывается об обстановке в районах боевых действий и освещает ситуацию на линии столкновения. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи и преуспели на отдельных направлениях.

Не преуспевая, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары с использованием средств воздушного нападения по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Противник совершил более 80 самолетов, в том числе 29 с аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных на территории республики Беларусь.

К нанесению ударов по объектам привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. В целях ведения воздушной разведки объектов на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли военно-морского флота российской федерации выполняют задачи в определенных районах Черного моря. В северо-восточной части Азовского моря для поддержки действий наземной группировки оккупационных войск продолжают находиться до 5 кораблей разных типов.

Несмотря на активную пропаганду, личный состав отдельных подразделений Центрального военного округа деморализован из-за значительных потерь.

Продолжают фиксироваться случаи массового отказа военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины. По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины.

Всего, в период с 24 февраля этого года, погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также большой резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага:

1 самолет;

6 БПЛА;

2 вертолета

Количество сбитых ракет уточняется.

Украинская авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Была провалена попытка обеспечения трубопроводного сообщения оккупантов с россией.

Противник, как уже отмечалось ранее, имеет существенные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти во всех направлениях. Кроме того, оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежаще организованной системы медицинского обеспечения. Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов, больших потерь понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

Оккупанты в Украине продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости привлечения соседней Беларуси в войну.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области, ввиду больших потерь в живой силе, противник продолжает проводить мобилизацию граждан ОРДЛО. Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей. Показательно то, что мобилизация проводится хаотично, люди, которых мобилизуют, распределяются не по специальностям, большинство из них не имеет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы. С гражданами, имеющими российские паспорта, подписываются контракты, у которых только паспорт псевдореспублики – оформляются как добровольцы.

За сутки украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме больших потерь непосредственно во время боевых действий, фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

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