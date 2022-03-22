Когда переводят часы на летнее время 2022
22.03.2022
В марте в Украине произойдет перевод часов на летнее время, это случится в последние выходные месяца. Рассказываем, как изменится разница во времени с другими странами.
В 2022 году перевод часов произведут в ночь с 26 на 27 марта. В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед. Страны ЕС в 2022 году продолжат переход на летнее время, кроме того, в ЕС сразу три часовых пояса. Чтобы избежать путаницы, рассказываем, как будет отличаться время Украины и других стран после перевода часов.
Возьмем за ориентир 8:00 утра 27 марта в Украине.
- Польша 7:00
- Словакия 7:00
- Венгрия 7:00
- Молдова 8:00
- Чехия 7:00
- Румыния 8:00
- Эстония 8:00
- Ирландия 6:00
- Германия 7:00
- Испания 7:00
- Великобритания 6:00
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