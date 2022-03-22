В марте в Украине произойдет перевод часов на летнее время, это случится в последние выходные месяца. Рассказываем, как изменится разница во времени с другими странами.

В 2022 году перевод часов произведут в ночь с 26 на 27 марта. В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед. Страны ЕС в 2022 году продолжат переход на летнее время, кроме того, в ЕС сразу три часовых пояса. Чтобы избежать путаницы, рассказываем, как будет отличаться время Украины и других стран после перевода часов.

Возьмем за ориентир 8:00 утра 27 марта в Украине.

Польша 7:00

Словакия 7:00

Венгрия 7:00

Молдова 8:00

Чехия 7:00

Румыния 8:00

Эстония 8:00

Ирландия 6:00

Германия 7:00

Испания 7:00

Великобритания 6:00

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