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Когда переводят часы на летнее время 2022

22.03.2022

В марте в Украине произойдет перевод часов на летнее время, это случится в последние выходные месяца. Рассказываем, как изменится разница во времени с другими странами.

В 2022 году перевод часов произведут в ночь с 26 на 27 марта. В Украине в 3 часа ночи необходимо перевести стрелки часов на час вперед. Страны ЕС в 2022 году продолжат переход на летнее время, кроме того, в ЕС сразу три часовых пояса. Чтобы избежать путаницы, рассказываем, как будет отличаться время Украины и других стран после перевода часов.

Возьмем за ориентир 8:00 утра 27 марта в Украине.

  • Польша 7:00
  • Словакия 7:00
  • Венгрия 7:00
  • Молдова 8:00
  • Чехия 7:00
  • Румыния 8:00
  • Эстония 8:00
  • Ирландия 6:00
  • Германия 7:00
  • Испания 7:00
  • Великобритания 6:00

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