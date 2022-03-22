С началом полномасштабного вторжения россии в Украину большинство украинских артистов стали на защиту Родины на всех фронтах ― от информационной войны до вступления в Вооруженные Силы. Звезда сериалов «Крепостная», «Кофе с кардамоном» и «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк как может ― всеми силами приобщается к победе над российским оккупантом и рассказал, чем они с семьей помогают защитникам Украины.

«Нахожусь сейчас со своей семьей в родительском доме в Черкасской области. И слава Богу, что тихо у нас. Мне нравится максимальная активизация населения. Мы с женой помогаем, чем можем ― и плели сетки, и возили ребятам в Территориальную Оборону пищу, ― одним словом, где мы можем быть полезными, там мы стараемся быть полезными. Создали телеграмм-канал для быстрой коммуникации местных жителей. Пользуюсь своей аудиторией в социальных сетях, рассказываю людям правду и питаю надежду, что даже русскоязычное население, которое на меня подписано ― оно увидит, что здесь происходит. Веду на всех возможных фронтах активную деятельность», ― рассказал актер.

Также Тарас рассказал, какие настроения царят в Черкасской области по окончании четвертой недели полномасштабного вторжения путина в Украину.

«Настроение ― боевое. Мне нравится, что уже преодолена эта паника, народ объединяется, он четко понимает, что делает враг, что он слабеет, что правда за нами, что мораль за нами. В конце концов, победа за нами! Поэтому это главное», ― добавил он.

#ДобріІсторії

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