Телеканал СТБ начал марафон #ДобріІсторії, ведь во время войны важно найти мотивацию и силы переживать трудный период. Тысячи украинцев делают все от них зависящее, чтобы остановить врага ― на информационном, военном, гуманитарном и культурном фронтах. Так актер сериала «Слід» Алексей Суровцев ежедневно спасает четвероногих друзей, которые не смогли выбраться из закрытых домов, машин или из-под завалов.

«Война застала меня в отпуске на горнолыжном курорте. Первый день мы решили переждать… Но на второй я уже развез своих друзей, а сам вернулся в Киев. Хотелось быть полезным. Не хотелось прятаться и отсиживаться», — вспоминает Алексей.

У актера также есть домашние питомцы — кошки. Поэтому решение защищать других животных не заставило себя долго ждать.

«У меня есть кошки. Когда я уехал в отпуск, то попросил соседку присматривать за ними, кормить. Началась война, и я понял: если снаряд прилетит в мой дом, то о домашних любимцах соседка вспомнит в последнюю очередь. Более того, они тоже боятся и чувствуют тревогу. Это также сыграло большую роль. А вот помогать другим животным я начал с истории, которую случайно прочел в интернете. Помню, что увидел объявление о коте, оставленном на эвакуационном мосту в машине. Он просидел там четыре дня. Люди просили его спасти. Это было недалеко от моего дома, поэтому я решил пойти и забрать его. Впоследствии передал владельцам. Выложил эту историю в Instagram, после чего начал получать “заказы на спасения”», — признается актер.

Сейчас каждому важно найти в себе силы быть полезным. Психологи утверждают, что любая занятость поможет вам не оказаться в депрессивном состоянии. Более того, деятельность, которая будет приносить пользу другим, сможет облегчить вероятный посттравматический синдром.

«Когда началась война, я понимал, что я здоровый взрослый мужчина. И если у меня нет огнестрельного оружия, специальной подготовки и военных навыков, чтобы сразу стать на передовую, то я должен делать что-то другое. И очень важно быть полезным в том, в чем ты профессионал. Психолог должен оказывать психологическую помощь, программист заниматься программным обеспечением информационных сайтов, благотворительных фондов и т. д. Каждый во время этой войны должен найти свое предназначение. Главное не сидеть без дела. Неужели у кого-то из украинцев сейчас нет мотивации что-либо делать? Все желают справедливости, все желают быть свободным народом! Таким, каким мы привыкли быть», ― говорит Суровцев.

Вера в победу Украины ― несокрушима! Мы все задействованы в борьбе против врага. За нами мир и справедливость. Так что остается делать все от себя зависящее и воевать на своем фронте. Алексей обратился ко всем украинцам с призывом: «Друзья, я уверен, что победа на нашей стороне. За нами ведь правда! Нужно только немного рывка, помощи, мотивации и работы! Мы все сможем!»

#ДобріІсторії

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