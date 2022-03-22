Катя и Роман из Мариуполя выехали вместе с большой собакой и двумя котами. Как они это сделали? Читайте прямо сейчас!

Животное ― это ответственность, и нам греют душу истории, где, несмотря на все сложности, люди не бросают своих домашних любимцев. История Кати и Романа из Мариуполя ― это история об ответственности.

За эти недели войны пара потеряла все: два бизнеса, квартиру с новым ремонтом, машину, но не потеряла главного — человечности.

Супруги жили в подвале с множеством других людей и продолжали заботиться о своих животных. Были большие проблемы с продовольствием, их животные значительно исхудали за это время, и был момент, когда пара думала, что кот может не выжить. Люди находились под постоянными обстрелами, из-за чего даже не могли вывести собаку во двор в туалет.

В конце концов, после всего этого ужаса молодые люди смогли эвакуироваться из Мариуполя на машине, в которой ехало 9 человек, 2 кота и собака среднего размера. Сначала собаку не хотели брать в автомобиль, но девушка отказалась ехать без нее. Часть личных вещей супруги поместили в переноску к коту, а пес ехал под ногами.

Водителем автомобиля была раненая женщина, в дом которой накануне попал снаряд. Но ей удалось вывезти людей из ловушки. Сейчас, как нам известно, женщина проходит лечение в Запорожье.

Катя и Роман вместе со своими домашними любимцами проживают в Хмельницком. Их путь был очень сложным, ведь они потеряли собственную машину и были с двумя животными на руках. Но для них жизнь их любимцев ценнее вещей. Первые дни супруги дежурили ночью у кота, успокаивая его.

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