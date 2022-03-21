Как ужиться с множеством людей в одном доме?

В это непростое время сплошной неопределенности для физического спасения и сохранения душевного спокойствия мы интуитивно ищем контакт с родными, друзьями, знакомыми или даже незнакомыми людьми. Психолог Ирина Тычина рассказала о том, как вести себя на ограниченном пространстве, где находится большое количество людей, ― так, чтобы каждому при этом было комфортно.

В группе мы чувствуем себя более защищенными, несмотря на все сложности, с которыми, естественно, сталкиваемся, когда на ограниченном пространстве находится большое количество людей. Именно поэтому родственники и знакомые съезжаются вместе. Также вместе вынуждены находиться и люди, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни.

Пять важных правил, которые делают комфортной жизнь в доме-рукавичке:

Забота. Старайтесь облегчить жизнь других людей. Забота о других, мысли о других: детях, пожилых людях, более слабых, — убирают лишнюю тревогу, раздражение, делают нас более организованными и действенными. Когда каждый пытается сделать что-то для тех, кто рядом, это делает невозможным конфликты и недоразумения. Режим жизни. Старайтесь разработать режим, который устраивал бы каждого. Хорошо, когда все живут по общему согласованному расписанию, в унисон друг с другом. Личное пространство. Важно, чтобы каждый житель имел свое собственное, хоть и небольшое, личное пространство: отдельную комнату, отдельную кровать, отдельный уголок. Это место, где при необходимости можно побыть в условном уединении, когда есть ощущение «не слышу, не вижу, не говорю». В этот момент человека нужно оставить в покое. Делать то, что умеешь лучше всех. Когда каждый предлагает сожителям свои услуги, умения и способности, делает то, в чем он лучше. Кто-то готовит кушать, кто-то делает необходимые закупки, кто-то убирает, кто-то ухаживает и развлекает детей. Прощаем друг другу недостатки. Все мы несовершенны, у каждого есть недостатки. Прощаем их, смотрим на них сквозь пальцы, не замечаем, не критикуем. Не слышим и не видим слабостей и отрицательных черт. Замечаем же все хорошее, что есть у людей рядом, подчеркиваем это хорошее и хвалим друг друга.

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