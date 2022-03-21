В Украине можно учиться во время войны. Дети постепенно возвращаются к обычному ритму жизни, а значит, частично отступает военный стресс. Знания пригодятся в мирной жизни, что непременно наступит. Команда МОН совместно с партнерами разработала ряд полезных образовательных ресурсов, а также сервисов, оказывающих психологическую помощь. Подробности ― далее в материале.

Детский онлайн-сад НУМО с видеозанятиями для детей от 3 до 6 лет. Первый выпуск доступен для просмотра на YouTube-каналах МОН и ЮНИСЕФ и на платформах MEGOGO и VoliaTV.

«Обучение без границ» ― совместный образовательный проект Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры и информационной политики, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, «Пиксель» и региональных каналов Общественного вещателя, а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet.tv, VoliaTV.

МОН совместно с компанией Google Украина создали Всеукраинское онлайн-расписание для учащихся 1―11 классов.

Все желающие могут использовать платформу «Всеукраинская школа онлайн», содержащую видеоуроки, конспекты, тестовые задания, а также Кабинет учителя, который помогает оставаться на связи с учениками. Для удобства разработали мобильное приложение, а Youtube-канал МОН содержит информацию, которая может пригодиться.

Образовательные ресурсы:

Ежедневные онлайн-встречи в 13:00 и 20:00 с сертифицированными психологами Ассоциации инновационного и цифрового образования.

МОН в сотрудничестве с детским психологом подготовило серию информационных материалов «Психологическая забота от Светланы Ройз».

Педагоги и детские психологи при поддержке Министерства образования и науки запустили телеграмм-канал «Поддержи ребенка».Разработали детский информационный комикс, как вести себя во время военного положения – сборник информационных советов для детей и их близких.

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