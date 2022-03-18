В военное время сухарики являются незаменимым лакомством в каждом доме. Ведь они сытные, их можно использовать вместо хлеба и даже брать с собой в бомбоубежище. Как же сделать сухарики в домашних условиях? Предлагаем вам два простых рецепта сухариков ― в духовке и на сковороде.

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Сухарики в духовке

Ингредиенты:

хлеб ― 1 буханка

оливковое или подсолнечное масло ― 3 ст. л.

соль ― 1 ч. л.

специи

чеснок ― по желанию

Способ приготовления:

Хлеб нарезать кубиками или брусочками. Выложить хлеб на противень и отправить в разогретую до 150°С духовку на 10 минут. Смешать специи, соль, масло и, по желанию, раздавленный чеснок. Подсушенные сухарики переложить в глубокую миску и перемешать с маслом и специями. Переложить сухарики на противень и снова отправить в разогретую до 150°С духовку приблизительно на 20 минут. Готово!

Сухарики на сковороде

Ингредиенты:

хлеб ― 1 буханка

оливковое или подсолнечное масло ― 4 ст. л.

соль и специи ― по вкусу

чеснок ― по желанию

Способ приготовления:

Хлеб нарезать кубиками или брусочками. Смешать масло, специи, соль и перемешать с хлебом. На разогретую сковороду налить растительное масло. Если вы хотите добавить в сухарики чеснок ― очистите, нарежьте и обжарьте его на сковороде, пока кусочки не станут прозрачными. Затем чеснок уберите из сковороды. Выложить хлеб на сковороду и подсушить его на медленном огне, постоянно помешивая лопаткой, 10―15 минут. Выключить огонь и дать сухарикам остыть. Готово!

Приятного аппетита!

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