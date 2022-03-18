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Как сделать сухарики в домашних условиях?

18.03.2022

В военное время сухарики являются незаменимым лакомством в каждом доме. Ведь они сытные, их можно использовать вместо хлеба и даже брать с собой в бомбоубежище. Как же сделать сухарики в домашних условиях? Предлагаем вам два простых рецепта сухариков ― в духовке и на сковороде.

Как сделать сухарики в домашних условиях?

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Сухарики в духовке

Ингредиенты:

  • хлеб ― 1 буханка
  • оливковое или подсолнечное масло ― 3 ст. л.
  • соль ― 1 ч. л.
  • специи
  • чеснок ― по желанию

Способ приготовления:

  1. Хлеб нарезать кубиками или брусочками.
  2. Выложить хлеб на противень и отправить в разогретую до 150°С духовку на 10 минут.
  3. Смешать специи, соль, масло и, по желанию, раздавленный чеснок.
  4. Подсушенные сухарики переложить в глубокую миску и перемешать с маслом и специями.
  5. Переложить сухарики на противень и снова отправить в разогретую до 150°С духовку приблизительно на 20 минут.
  6. Готово!

сухари в домашних условиях

Сухарики на сковороде

Ингредиенты:

  • хлеб ― 1 буханка
  • оливковое или подсолнечное масло ― 4 ст. л.
  • соль и специи ― по вкусу
  • чеснок ― по желанию

Способ приготовления:

  1. Хлеб нарезать кубиками или брусочками.
  2. Смешать масло, специи, соль и перемешать с хлебом.
  3. На разогретую сковороду налить растительное масло.
  4. Если вы хотите добавить в сухарики чеснок ― очистите, нарежьте и обжарьте его на сковороде, пока кусочки не станут прозрачными. Затем чеснок уберите из сковороды.
  5. Выложить хлеб на сковороду и подсушить его на медленном огне, постоянно помешивая лопаткой, 10―15 минут.
  6. Выключить огонь и дать сухарикам остыть.
  7. Готово!

Приятного аппетита!

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