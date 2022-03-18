Как сделать сухарики в домашних условиях?
18.03.2022
В военное время сухарики являются незаменимым лакомством в каждом доме. Ведь они сытные, их можно использовать вместо хлеба и даже брать с собой в бомбоубежище. Как же сделать сухарики в домашних условиях? Предлагаем вам два простых рецепта сухариков ― в духовке и на сковороде.
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Сухарики в духовке
Ингредиенты:
- хлеб ― 1 буханка
- оливковое или подсолнечное масло ― 3 ст. л.
- соль ― 1 ч. л.
- специи
- чеснок ― по желанию
Способ приготовления:
- Хлеб нарезать кубиками или брусочками.
- Выложить хлеб на противень и отправить в разогретую до 150°С духовку на 10 минут.
- Смешать специи, соль, масло и, по желанию, раздавленный чеснок.
- Подсушенные сухарики переложить в глубокую миску и перемешать с маслом и специями.
- Переложить сухарики на противень и снова отправить в разогретую до 150°С духовку приблизительно на 20 минут.
- Готово!
Сухарики на сковороде
Ингредиенты:
- хлеб ― 1 буханка
- оливковое или подсолнечное масло ― 4 ст. л.
- соль и специи ― по вкусу
- чеснок ― по желанию
Способ приготовления:
- Хлеб нарезать кубиками или брусочками.
- Смешать масло, специи, соль и перемешать с хлебом.
- На разогретую сковороду налить растительное масло.
- Если вы хотите добавить в сухарики чеснок ― очистите, нарежьте и обжарьте его на сковороде, пока кусочки не станут прозрачными. Затем чеснок уберите из сковороды.
- Выложить хлеб на сковороду и подсушить его на медленном огне, постоянно помешивая лопаткой, 10―15 минут.
- Выключить огонь и дать сухарикам остыть.
- Готово!
Приятного аппетита!
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