При эвакуации из родного дома важно взять с собой не только ценные вещи, но и всех членов семьи. В том числе, и домашних любимцев. В этом уверена Виктория из Одессы, которая эвакуировалась с дочерью, псом и десятью килограммами корма. Подробнее — далее.

14 марта кинолог Виктория эвакуировалась из Одессы в Словакию. Она взяла дочь, пса Шерлока, 10 килограмм корма и уехала из родного дома. Шерлок — часть их семьи, пес-терапевт. И хоть передвигаться со всеми вещами, ребенком и собакой было непросто, Виктория уверена, что это был единственный правильный выбор. Кроме того, девушка уверяет, что многие люди помогали ей и всячески поддерживали в пути.

В поезд Викторию пустили без проблем и относились с пониманием, а в словацком лагере для беженцев предлагали корм и воду Шерлоку. В Словакии им предоставили возможность бесплатно посетить ветклинику, где собаке сделали документы. А еще волонтер проехал всю Словакию, чтобы привезти для Шерлока специальный диетический корм, который не влез в машину на границе.

Как видите, спасти любимого питомца не так сложно, и часто для этого есть все условия. Не забывайте своих домашних любимцев, дайте им шанс на жизнь!

#ДобріІсторії

Источник: UAnimals

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