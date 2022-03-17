После подлого полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля практически весь мир встал на нашу сторону. Украинцев поддерживают финансово и гуманитарно, а также предоставляют убежище. Тем не менее, важным вопросом за границей является поиск работы. Возможно ли украинцам трудоустроиться в других странах? И как найти работу за границей нашим переселенцам? Узнайте далее.

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С момента нападения россии на нашу страну многим украинцам пришлось бежать из своего родного дома. Страны ЕС открыты для наших граждан и предлагают возможности не только убежища, но и трудоустройства. Как же найти работу за границей для украинцев? Мы составили для вас подборку ресурсов, благодаря которым вы сможете найти подходящие для себя вакансии.

Вот 5 сайтов для поиска работы в Европе:

Кроме того, украинцы, пострадавшие от войны, могут искать работу и в телеграм-каналах, таких как:

@findyourgoodjob

@workadojobs (удаленная работа от иностранных и украинских компаний)

Все эти ресурсы позволяют украинцам искать работу на территории Евросоюза и предлагают множество вакансий по всевозможным профессиям.

Удачи в поиске!

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