Это античеловечно: Тарас Цымбалюк обратился к россиянам

Украина четвертую неделю противостоит полномасштабному российскому вторжению, которое путин начал 24 февраля. российская армия атакует ракетами и бомбами жилые дома, больницы, роддомы и детские дома, при этом несет беспрецедентные потери. Украинские артисты не оставляют надежды достучаться до обычных россиян ― показать им, что творят их военные в Украине. Украинский актер Тарас Цымбалюк обратился к тем русским, которые все еще не отписались от него в Instagram.

Звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и «Кофе с кардамоном» Тарас Цымбалюк пояснил, что его подписчики из россии массово отписались из-за того, что он пытается донести до них реальную ситуацию в Украине. Но он снова попробовал открыть им глаза новым постом в соцсетях.

Актер удивлен, что у него осталось еще столько подписчиков из россии, и призвал их задуматься о том, что им сообщают российские СМИ.

«Россияне, хочу к вам обратиться. Думал, от меня отпишется гораздо больше людей, но есть часть, которая продолжает внимать, а значит, с вами можно строить диалог.

Многие насторожились, увидев, что на самом деле творится в Украине. Спасибо некоторым, что перестали писать гадости и признали, россия ― агрессор.

Нам, украинцам, тяжело себя сдерживать в эмоциях, на которые, я считаю, мы сейчас имеем полное право. Весь мир пытается сейчас проживать с нами всё это.

Над зашоренностью населения россии работают много лет: людей в россии очень искусственно настраивают против Запада, представляют им явной угрозой НАТО, в россии самую развитую часть человечества называют “Гейропа”. Нашего президента ― наркоманом, алкашом и клоуном. Самая странная байка про нацистов, которые убивают русскоговорящее население Украины.

Вам столько лет это заливали, что стало ясно, почему вам так тяжело верить в обратное. Соответственно, вам чуждо верить украинским СМИ. Но есть 195 стран мира! Многие имеют уровень жизни выше, чем у россии, может, стоить узнать мнение большинства?» ― призвал Цымбалюк

Актер напомнил, что в мире только четыре страны поддержали действия россии, и стоит узнать, что говорят в новостях в любых других странах.

«ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ страны мира поддерживает вашу власть в этом адском поведении: Сирия, Беларусь, КНДР и Эритрея.

Выходит, весь мир против агрессии россии!

Ну, или как мне пишут какие-то дети: “Ваш президент всем заплатил и настроил всех против России!” ― будущий “политолог”, видимо.

Еще россия ― рекордсмен по “учениям” и “спецоперациям”: Приднестровье, Чечня, Абхазия, Осетия, Сирия и т.д. Везде убитые мирные. Везде смерть. Это ― античеловечно», ― говорит Тарас.

Цымбалюк попытался напомнить, что у россиян отбирают последние человеческие права, которые в остальном мире считают «неотъемлемыми», и что им пора обратить внимание хотя бы на свою жизнь:

«У россиян давно уже отобрали право выйти на улицу и поддержать минимальную подлинность происходящего. Кто-то боится, кому-то не дают услышать, узнать.

Россияне, вы имеете все, чтобы жить в разы лучше и иметь более человечный облик в лице всего мира! Вас и ваших детей будут причислять ко всему, что творится. Вам нужно понять только одно ― ваша власть тянет вас на дно.

В Украине за две недели убиты тысячи мирных. Среди них много детей.

Признайтесь себе: не может весь мир, объединившись, врать только вашему населению. Пора переключить канал. Мира нам всем!» ― призвал артист.

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