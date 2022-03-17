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Что делать в случае отсутствия водоснабжения

17.03.2022

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Что делать при невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах:

  1. Необходимо использовать питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев), пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии, фасованную бутилированную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.
  2. Хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить бирками с надписями «Вода обеззараженная для питья», «Вода для технических нужд», «Вода для хозяйственных нужд». Как правило, делают 2―3-суточный запас. Обратите внимание, что воду из открытых водоемов можно использовать только для технических целей.
  3. Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.

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