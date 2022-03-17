ДобріІсторії Анна Сагайдачная: Руками делаю одно, а мыслями с нашими ВСУ и Украиной

На фоне страшных военных событий очень важно объединяться. В то время, когда сложно собрать мысли, жутко взглянуть в небо, тревожно отпустить на минуту родных, — нужно искать поддержку среди окружающих.

#ДобріІсторії рассказывают о тех, кто ежедневно находит в себе силы противостоять врагу любыми способами! Так известная украинская актриса, исполнительница одной из главных ролей в драме «Крепостная» на СТБ, Анна Сагайдачная поделилась, как сказала ребенку о войне, а также в чем нашла отдушину в это сложное время.

«Война застала меня в постели с моим мужем и сыном… Мы слышали взрывы. Сын спал. Но тогда мы не знали, что это война. Пытались понять, найти какое-нибудь объяснение… В шесть утра нам позвонил знакомый моего мужа и сказал: “Женя, а мне вообще нужно ехать на съемочную площадку? Началась война”», — вспоминает Анна трагичное утро 24 февраля.

«Моему сыну два с половиной годика. Он видел, как мы вскочили с кровати… Начал плакать. Так что я сразу его успокоила. Сообщила, что все хорошо и нам необходимо быстро собрать вещи, и, возможно, мы поедем в небольшое путешествие», ― добавила Анна.

Во время войны как никогда важно, чтобы детская психика оставалась спокойной и стабильной. Так что все психологи советуют как можно больше говорить с детьми.

«У нас не было собрано никаких чемоданов, поэтому я очень быстро начала собирать вещи. Поскольку мы живем у кольцевой дороги, поехали за город к родителям. Из Киева уехали только потому, что нужно было вывозить ребенка. Также забрали нашего дедушку, ему 93 года. За свою жизнь он пережил Вторую мировую войну, два голодомора и теперь переживает еще одну войну…»

Многие украинцы сейчас переживают стрессовые расстройства, винят себя или абсолютно демотивированы. Психологи советуют найти дело, которое может способствовать вашей продуктивности.

Так актриса Анна Сагайдачная начала готовить: «Первые четыре-пять дней вообще ничего не могла делать. Ходила, как мумия, думаю, как и большинство украинцев. Не понимала, что происходит. Находилась в страшном стрессе, меня тошнило, я не могла есть. У меня пекло все внутри. Еще никогда так плохо я себя не чувствовала. Но потом я взяла себя в руки. У меня есть маленький сын, родные, о которых я должна заботиться. Я в окружении мужчин, поэтому понимаю, что должна делиться своей энергией с ними, вдохновлять их. Я принялась готовить. Слава Богу, что здесь, где мы живем, есть небольшая плита. Так что я могу даже выпекать. Пробовала читать. Однако мои мысли всегда с ребятами, которые сейчас воюют. С людьми, которые прячутся в подвалах… А вот готовить могу, потому что руками делаю одно, а мыслями с нашими ВСУ и Украиной».

Анна обратилась ко всем украинцам с ободряющими словами и поддержала украинских воинов.

«Победа дается ценой многих жизней… Это самое страшное, что может быть в войне. Но мы победим! Я ни на секунду не сомневалась и не сомневаюсь. С первого дня я уверена ― победа за нами! Украина всегда славилась казаками. Наши ребята демонстрируют храбрость, которой позавидуют во всем мире. Наш украинский дух несокрушимый», — подытожила Анна.

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