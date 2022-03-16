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Какая средняя зарплата в Германии?

16.03.2022

С началом военного нападения россии на нашу страну многие украинцы бегут за границу в поисках убежища, в том числе и в Германию. Это неудивительно, ведь эта страна давно славится своей стабильностью и высокой оплатой труда. Какая же средняя зарплата в Германии? И какие сферы деятельности оплачиваются выше всего? Узнайте далее.

средняя зарплата в германии

Статистическое управление Германии определило среднюю зарплату в федеративной республике. По результатам 2021 года она составляла 3703 евро до вычета налогов (брутто) или 2225 евро после вычета (нетто). 

Следует отметить, что цифры эти являются относительными, ведь зарплата в Германии напрямую зависит от федеративной земли, квалификации и сферы деятельности. К примеру, самую высокую зарплату работники получают в землях Гамбург, Гессен и Бавария, а самую низкую — в Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Мекленбург-Передней Померании.

Меньше всего в Германии зарабатывают работники гастрономии, отельного бизнеса, агросектора и клининга. Больше всего оплата труда у представителей финансовой и страховой сферы, авиации, IT, энергообеспечения и медицины.

Минимальная заработная плата в Германии на данный момент составляет 9,82 евро в час, а с 1 июля 2022 года она должна вырасти до 10,45 евро в час. 

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