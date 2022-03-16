После полномасштабного военного вторжения россии 24 февраля многие украинцы вынуждены покинуть свои дома и искать убежище за границей. Страны ЕС наиболее активно принимают наших сограждан, и актуальным остается вопрос об обретении статуса беженца. Как же его оформить? И какие есть плюсы и минусы статуса беженца для украинцев? Узнайте далее.

Больше по теме: Статус беженца в Польше для украинцев

Как оформить статус беженца?

Подать заявление на статус беженца можно прямо на границе, сказав об этом офицеру пограничной службы. Также вы можете сделать это уже во время вашего пребывания на территории страны, обратившись в пограничную либо миграционную службу.

Важно отметить, что в каждой стране существуют свои правила получения статуса беженца, и они могут отличаться, начиная от правил подачи заявления до разных сроков его рассмотрения. Однако в среднем рассмотрение заявления длится полгода. Кроме того, после подачи заявки у человека забирают паспорт и выдают временное удостоверение личности иностранца.

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки статуса беженца в странах ЕС.

Плюсы статуса беженца:

получение вида на жительство, который будет действовать как минимум 3 года;

получение специального документа для поездок между странами ЕС;

обеспечение жильем;

право на трудоустройство и образование;

право на признание украинских дипломов;

право на социальное обеспечение и медицинские услуги.

Больше по теме: Статус беженца в Германии для украинцев: что дает и как оформить

Минусы статуса беженца:

на время оформления статуса беженца у вас заберут паспорт и вы не сможете покинуть страну;

первые 6 месяцев вы не сможете работать;

процесс оформления статуса беженца довольно сложный и включает в себя целый ряд бюрократических процедур;

предложенным жильем может стать лагерь для беженцев.

Альтернативой статусу беженца является временная защита, введенная Евросоюзом для украинцев, спасающихся от российской военной агрессии. Подробнее о статусе временной защиты мы писали здесь. Он может стать идеальным решением, если вы все еще сомневаетесь в целесообразности обретения статуса беженца.

Больше по теме: Статус беженца в Испании для украинцев: что дает и как оформить

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.