Эвакуация с животным: каким должен быть тревожный чемоданчик домашнего любимца?
24 февраля россия развернула широкомасштабную войну против Украины. российская армия атакует бомбами и ракетами гражданские объекты: дома, больницы, садики, роддома. Массированное вторжение застало многих украинцев врасплох, и оказавшиеся в зоне боевых действий люди пытаются спастись как могут — иногда даже забывая документы или домашних любимцев. Если вы задумываетесь о переезде, стоит приготовить специальный «тревожный чемоданчик» не только для себя, но и для своих животных.
Волонтеры из UAnimals опубликовали инструкцию в соцсетях, на что стоит обратить внимание, спасая домашних питомцев.
«Тысячи украинцев вынуждены покидать собственные дома из-за обстрелов российскими военными. Мы гордимся людьми, которые не оставляют на произвол судьбы собственных животных, и как бы ни было сложно ― эвакуируются вместе с ними. Сегодня хотим еще раз напомнить, что стоит положить в тревожный чемоданчик своего животного», ― пишут они.
Что нужно для эвакуации с домашними животными
- Переноска.
Люди перевозят животных разными способами: в пластмассовых переносках, специальных экстренных рюкзаках. Главный критерий ― чтобы ваше животное имело доступ к кислороду и ему было комфортно транспортироваться.
- Корм.
Запасы пищи следует предусмотреть минимум на 3 недели. Если вы планируете эвакуироваться за границу, дорога может занять много времени из-за больших очередей, поэтому корма нужно взять по максимуму.
- Вода.
Запаситесь отдельной бутылкой воды для животного. Для удобства следует также взять небольшую миску, чтобы его поить.
- Документы.
Соберите все документы на животное: внутренний паспорт, международный паспорт, ветеринарный паспорт.
- Ветеринарная аптечка.
В первую очередь, ориентируйтесь на состояние здоровья своего животного и запаситесь всеми лекарствами, в которых оно нуждается в обычной жизни. Также в ветаптечку следует положить препараты от тошноты, пищевого отравления, аллергии, жаропонижающие. Лучше всего ― посоветоваться со своим ветеринаром и согласовать с ним содержимое аптечки.
- Поводок.
Как для собаки, так и для кота лучше взять поводок, поскольку животное рано или поздно устанет постоянно быть в переноске. Лучше всего поводок, который одевается на туловище, чтобы животное не выскользнуло из него в случае стресса.
- Средства для уборки.
Запаситесь пакетами и влажными и сухими салфетками.
- Любимая игрушка.
Для животного эвакуация ― это такой же стресс, как и для человека. В стрессовые моменты животное можно отвлекать игрушкой или объятиями.
Что нужно сделать перед эвакуацией
- Сделайте животному необходимые прививки.
- Повесьте на ошейник адресник с контактами опекуна животного.
- Обсудите с родными, что будете делать с домашним питомцем в случае чрезвычайной ситуации.
Пользуйтесь советами и берегите себя.