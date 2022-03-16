24 февраля россия развернула широкомасштабную войну против Украины. российская армия атакует бомбами и ракетами гражданские объекты: дома, больницы, садики, роддома. Массированное вторжение застало многих украинцев врасплох, и оказавшиеся в зоне боевых действий люди пытаются спастись как могут — иногда даже забывая документы или домашних любимцев. Если вы задумываетесь о переезде, стоит приготовить специальный «тревожный чемоданчик» не только для себя, но и для своих животных.

Волонтеры из UAnimals опубликовали инструкцию в соцсетях, на что стоит обратить внимание, спасая домашних питомцев.

«Тысячи украинцев вынуждены покидать собственные дома из-за обстрелов российскими военными. Мы гордимся людьми, которые не оставляют на произвол судьбы собственных животных, и как бы ни было сложно ― эвакуируются вместе с ними. Сегодня хотим еще раз напомнить, что стоит положить в тревожный чемоданчик своего животного», ― пишут они.

Что нужно для эвакуации с домашними животными

Переноска.

Люди перевозят животных разными способами: в пластмассовых переносках, специальных экстренных рюкзаках. Главный критерий ― чтобы ваше животное имело доступ к кислороду и ему было комфортно транспортироваться.

Корм.

Запасы пищи следует предусмотреть минимум на 3 недели. Если вы планируете эвакуироваться за границу, дорога может занять много времени из-за больших очередей, поэтому корма нужно взять по максимуму.

Вода.

Запаситесь отдельной бутылкой воды для животного. Для удобства следует также взять небольшую миску, чтобы его поить.

Документы.

Соберите все документы на животное: внутренний паспорт, международный паспорт, ветеринарный паспорт.

Ветеринарная аптечка.

В первую очередь, ориентируйтесь на состояние здоровья своего животного и запаситесь всеми лекарствами, в которых оно нуждается в обычной жизни. Также в ветаптечку следует положить препараты от тошноты, пищевого отравления, аллергии, жаропонижающие. Лучше всего ― посоветоваться со своим ветеринаром и согласовать с ним содержимое аптечки.

Поводок.

Как для собаки, так и для кота лучше взять поводок, поскольку животное рано или поздно устанет постоянно быть в переноске. Лучше всего поводок, который одевается на туловище, чтобы животное не выскользнуло из него в случае стресса.

Средства для уборки.

Запаситесь пакетами и влажными и сухими салфетками.

Любимая игрушка.

Для животного эвакуация ― это такой же стресс, как и для человека. В стрессовые моменты животное можно отвлекать игрушкой или объятиями.

Что нужно сделать перед эвакуацией

Сделайте животному необходимые прививки.

Повесьте на ошейник адресник с контактами опекуна животного.

Обсудите с родными, что будете делать с домашним питомцем в случае чрезвычайной ситуации.

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Пользуйтесь советами и берегите себя.

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