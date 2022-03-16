Недавно жена Романа Шаповалова, который работает в Starlight Media директором по технической поддержке и разработке, родила малыша прямо в подвале. Как проходили роды? И как чувствуют себя мама и младенец? Читайте прямо сейчас!

«Жена рожала в палате, которую сделали около подвала, затем с младенцем ее перевели в подвал с бомбоубежищем, как и других рожениц. Неважно, есть тревога или нет, всех спускают туда. В общем в подвале она провела трое суток. Если женщина рожала и в это время звучала сирена в городе, ее сразу спускали в бомбоубежище, и там роды продолжались. При мне одна женщина тоже родила».

Рома признается, что условия были достаточно комфортными.

«Подвал сделали еще более-менее нормальный. Там была отдельная комната для родов, а дальше лабиринты из коридоров, большинство без дверей. В помещении возле лифта, которым с 1 этажа спускали в подвал, одновременно могло находиться около 10―12 женщин на кроватях (после родов/кесарева, ожидающие схватки) + мужья тех женщин, которые сейчас рожают на 1 этаже, или приехали помочь. Врачи делали обход в подвале, там обустроили как могли несколько отдельных комнат для персонала. Конечно, было тяжело и непривычно сидеть в подвале 3 суток, но в это время у людей есть еще хуже условия, поэтому жаловаться не можем. Сейчас с младенцем все хорошо!»

#ДобріІсторії

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