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«УКРГАЗБАНК» помогает украинским военным

15.03.2022

С начала военного нападения россии каждый украинец помогает стране, чем может. Не остаются в стороне и банковские учреждения. Так, четвертый по величине банк Украины «УКРГАЗБАНК» помогает ВСУ финансово. «УКРГАЗБАНК» уже перечислил на помощь военным 375 миллионов гривен. Подробнее — далее.

укргазбанк помогает украине

Государственный банк «УКРГАЗБАНК» перечислил на помощь Вооруженным Силам Украины всю свою прибыль за февраль. А это 350 миллионов гривен! Кроме того, банковское учреждение перечислило весь свой благотворительный бюджет в размере 25 миллионов гривен на поддержку украинской армии.

Все средства были направлены на единый счет Вооруженных Сил Украины для обеспечения потребностей нашей армии и каждого защитника.

Верим в нашу победу! Слава Украине!

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