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Украина выступит на Евровидении-2022: стали известны возможные форматы

15.03.2022

Победитель украинского национального отбора группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление для Евровидения-2022, а в случае победы Украины в войне до мая ― выступит вживую в Италии.

«Несмотря на боевые действия, группа KALUSH Orchestra запишет в безопасном месте свое выступление, которое будет отправлено организаторам песенного конкурса, а в случае нашей победы над оккупантами до мая наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!»

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