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Статус беженца в Польше для украинцев

15.03.2022

После подлого военного нападения россии на Украину многим пришлось бежать из своей родной страны. Своим убежищем украинцы часто выбирают соседнюю Польшу из-за ее географической и ментальной близости. Именно там сейчас находится наибольшее число украинских беженцев — почти 2 миллиона. Как же получить статус беженца в Польше и что он дает? Узнайте в материале.

статус беженца в польше

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Украинцам, ищущим убежища в странах ЕС, можно получить статус беженца либо статус временной защиты. О том, что такое статус временной защиты, мы писали здесь. Оформить его намного проще и быстрее, чем статус беженца, а также он имеет целый ряд преимуществ, таких как:

  • разрешение на пребывание в стране на один год с возможностью продления до 3 лет;
  • право на работу и учебу;
  • обеспечение жильем;
  • доступ к социальному обеспечению и медицинской помощи.

Однако, если вы все же хотите получить именно статус беженца, то вам нужно знать, что это длительная процедура, в ходе которой изымается ваш загранпаспорт и устанавливается запрет на выезд в другие страны. Также в течение первых шести месяцев после подачи заявки вы не будете иметь права работать. 

Статус беженца в Польше для украинцев

Какие преимущества дает статус беженца в Польше?

Статус беженца имеет такие преимущества:

  • вид на жительство, действительный в течение 3 лет со дня выдачи;
  • специальный документ для поездок между странами ЕС;
  • право на социальную и медицинскую помощь;
  • право на бесплатную юридическую помощь.

Как оформить статус беженца в Польше?

Подать заявление на беженство можно при въезде на территорию Польши во время пограничного контроля, а также уже во время непосредственного пребывания на территории страны. Чтобы сделать это, нужно обратиться в любое отделение Пограничной службы.

Заявление о предоставлении статуса беженца заполняется на польском языке на основании информации, полученной в ходе собеседования иностранца с сотрудником пограничной службы. После этого заявка отправится на рассмотрение, а вы получите временное удостоверение личности иностранца.

Но помните о том, что эксперты и правительства стран ЕС сейчас рекомендуют украинцам оформлять статус временной защиты вместо статуса беженца.

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