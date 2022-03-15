После подлого военного нападения россии на Украину многим пришлось бежать из своей родной страны. Своим убежищем украинцы часто выбирают соседнюю Польшу из-за ее географической и ментальной близости. Именно там сейчас находится наибольшее число украинских беженцев — почти 2 миллиона. Как же получить статус беженца в Польше и что он дает? Узнайте в материале.

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Украинцам, ищущим убежища в странах ЕС, можно получить статус беженца либо статус временной защиты. О том, что такое статус временной защиты, мы писали здесь. Оформить его намного проще и быстрее, чем статус беженца, а также он имеет целый ряд преимуществ, таких как:

разрешение на пребывание в стране на один год с возможностью продления до 3 лет;

право на работу и учебу;

обеспечение жильем;

доступ к социальному обеспечению и медицинской помощи.

Однако, если вы все же хотите получить именно статус беженца, то вам нужно знать, что это длительная процедура, в ходе которой изымается ваш загранпаспорт и устанавливается запрет на выезд в другие страны. Также в течение первых шести месяцев после подачи заявки вы не будете иметь права работать.

Какие преимущества дает статус беженца в Польше?

Статус беженца имеет такие преимущества:

вид на жительство, действительный в течение 3 лет со дня выдачи;

специальный документ для поездок между странами ЕС;

право на социальную и медицинскую помощь;

право на бесплатную юридическую помощь.

Как оформить статус беженца в Польше?

Подать заявление на беженство можно при въезде на территорию Польши во время пограничного контроля, а также уже во время непосредственного пребывания на территории страны. Чтобы сделать это, нужно обратиться в любое отделение Пограничной службы.

Заявление о предоставлении статуса беженца заполняется на польском языке на основании информации, полученной в ходе собеседования иностранца с сотрудником пограничной службы. После этого заявка отправится на рассмотрение, а вы получите временное удостоверение личности иностранца.

Но помните о том, что эксперты и правительства стран ЕС сейчас рекомендуют украинцам оформлять статус временной защиты вместо статуса беженца.

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