С 24 февраля вся Украина постоянно подвергается бомбардировкам, ракетным и артиллерийским обстрелам, которые производит российская армия с наших оккупированных районов, а также территории Беларуси и россии. Орки массированно атакуют гражданские объекты: жилые дома, больницы, роддомы, санатории, садики, детские дома, храмы, ― а также коммуникации и инфраструктуру: электростанции, газопроводы, вышки мобильной связи. Что делать, если отключили свет, ― объясняет Минздрав Украины.

Сейчас на электричестве работает множество приборов, сантехника, телефоны, а кое-где и плиты для готовки. Во время обстрелов городов есть вероятность отключения электричества, поэтому Минздрав Украины дал инструкции на такой случай.

Что делать при перепадах или отключении напряжения в электрической сети:

отключите электробытовые приборы;

будьте осторожны, используя для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой спирт;

на улице не приближайтесь ближе 5―8 м к оборванным или провисшим проводам; организуйте охрану места аварии и немедленно позвоните по телефону 101;

если кабель упал вблизи вас, удалитесь от опасной зоны мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения напряжением.

Если вы дома, для освещения можно использовать светильник на батарейках, фонарики, свечи, для готовки ― сухой спирт. Если в холодильнике есть скоропортящаяся еда ― необходимо сохранять температуру внутри. На протяжении 4 часов он все еще будет поддерживать сохранность продуктов. Чтобы этому способствовать, можно использовать сухой лед и замороженную в морозильнике воду: когда свет отключили, глыбы воды из морозильника и/или сухой лед нужно переложить в холодильник ― это сохранит низкую температуру.

В частных домах стоит установить генератор ― в случае отключения света он может давать необходимое электричество.

Телефоны спасательных и аварийных служб

112 ― единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)

101 ― пожарная служба

102 ― полиция

103 ― скорая медицинская помощь

104 ― аварийная служба газовой сети

0 800 501 482 ― телефон доверия СБУ

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